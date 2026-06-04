En qué consiste la nueva ley de ciberseguridad que anunció Cornejo

Durante la última jornada de la White Hat Conference realizada en Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley de ciberseguridad , el cual ha sido elaborado durante los últimos meses y fue redondeado con las conclusiones de lo que dejó el evento en la provincia .

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , explicó en qué consiste esta iniciativa y cómo se aplicará en Mendoza en caso de aprobarse en la Legislatura: “Lo más importante tiene que ver con identificar aquellas infraestructuras críticas esenciales, aquellos lugares que merecen especial protección desde el punto de vista de la ciberseguridad y que tenemos que identificar”, señaló.

A su vez, marcó que se creará un comité de expertos que establecerán el plan de ciberseguridad a seguir y las respuestas que se ejecutarán frente a los ataques. “Todas las organizaciones recibimos ciberataques todo el tiempo. La pregunta no es si recibimos ataques, la pregunta es si estamos preparados para esos ataques. Esta ley tiene que ver con armonizar reglas, con generar protocolos, con convocar a la parte privada para generar una mejor relación”, detalló.

En el cierre de la White Hat Conference 2026 anuncié el envío a la Legislatura de un proyecto de Ley de Ciberseguridad para Mendoza. La tecnología avanza y también lo hacen las amenazas. Necesitamos más herramientas para proteger a los ciudadanos, las empresas y las… pic.twitter.com/LPeo4Eamss

En esa línea, la funcionaria recalcó que desde el Estado hay un sector privado “para custodiar” y que la aplicación de la norma requerirá una inversión, además de resaltar la importancia de custodiar los datos de las personas.

La ministra señaló que el ciudadano “hoy ha digitalizado la mayor parte de su vida” y que muchas veces la multiplicación de solicitudes por parte del Estado puede prestarse a la confusión y al error de otorgar datos a una página falsa o intrusiva.

“Mendoza Por Mí es un buen ejemplo de ese orden: un único lugar para comunicarse con el ciudadano. Entonces no multiplicamos y no generamos que en paralelo existan páginas gemelas, nuevos escenarios de ataque para el ciudadano, que el ciudadano se confunde y quede vulnerable”, destacó.

Cuando se presentará el proyecto de ley de ciberseguridad

La funcionaria evitó dar fechas, aunque todo apunta a que el proyecto será presentado y tratado luego del receso invernal de la Legislatura, después del Mundial. Sin embargo, Rus aclaró que la norma está planteada de tal forma que su aplicación se dará de manera gradual.

mercedes rus white hat conference La ministra Mercedes Rus explicó los detalles de la nueva ley de ciberseguridad. Gobierno de Mendoza.

“La ley diferencia bien las tareas de quién elabora el plan de ciberseguridad, quién va a ser el que va a auditar y quién se va a encargar de la operación técnica y de la respuesta ante los incidentes, que eso es lo más importante”, detalló.

La articulación nacional e internacional

El proyecto está basado en normas internacionales en materia de ciberseguridad, ya que en Argentina no existen leyes claras al respecto. Además, la ministra señaló la importancia de la articulación a nivel regional, nacional e internacional.

“La ciberseguridad se construye siempre con cooperación internacional. Por eso, instancias como esta (la White Hat Conference) son fundamentales”, explicó Rus. Además, marcó que la conferencia deja “vínculos valiosos” y una serie de conexiones con organismos internacionales que colaboran a atacar el delito evitando “que la burocracia nos tape”.