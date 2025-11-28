La irónica frase de Sergio Berni para defender la designación de Carlos Presti en el Ministerio de Defensa

El exministro de Seguridad y senador provincial Sergio Berni defendió este viernes la designación del militar Carlos Presti al mando del Ministerio de Defensa con un duro y sarcástico mensaje hacia los peronistas que criticaron al flamante funcionario de Javier Milei .

“Si un militar pudo ser presidente, por qué no puede ser ministro de Defensa”, resaltó Berni en declaraciones a Radio Rivadavia, y recordó que Juan Domingo Perón fue militar.

Al defender la designación de Presti, expresó: “No vi nunca un político morir en el campo de batalla. Me baso en el principio de coherencia. Si tuvimos tres veces un presidente que usaba uniforme militar, un ministro podría usarlo”.

Berni también se refirió a la controversia que se abrió luego de que el designado ministro no pidieron el pase a retiro: “Me parece perfecto que Presti no pida el retiro”.

“Estoy en total desacuerdo con Nilda Garré. Yo soy una rara combinación de militar y político. Hay una frase que dice que la guerra es tan importante que no puede estar en manos de un militar. Hay que empezar por ese principio porque la ineficiencia de políticos en la guerra nos cuesta la vida a los soldados en el campo de batalla”, afirmó el legislador bonaerense.

A su entender, “es muy fácil hablar y teorizar porque los soldados son los que ponen la vida en el campo de batalla y no pueden ser el pago de la ineficiencia de políticos en la guerra”.

“Soy de los oficiales que más tiempo estuvo en combate. Muchos critican que un militar sea ministro de Defensa, pero no se ve alterado el principio de conducción política, porque el artículo 99 de nuestra Constitución le otorga al presidente elegir al representante de las Fuerzas Armadas. No solo no me hace ruido, me molesta escuchar estar en contra de un militar en el Ministerio”, enfatizó Berni.

Y agregó: “Les quiero decir a esos progre-peronistas que tuvimos un presidente que fue tres veces presidente que fue militar, ¿O creen que su uniforme era de cartero? Hay que tener coherencia en el peronismo”.