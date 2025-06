La interna de los $500 millones y la amenazante ruptura en el peronismo

Reunión del PJ con la CGT

Pese a las palabras de los presentes que celebraron la iniciativa, aún la situación es compleja, y pareciera ser que las internas abiertas difícilmente se realicen, al menos según ha blanqueado el kirchnerismo.

La interna millonaria y sospechas cruzadas

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, hacia el final del encuentro que tuvo lugar en la sede de la CGT de calle Patricias Mendocinas, sostuvo que el llamado a internas en el PJ "es una formalidad" que se tenía que hacer y convocar.

Acto seguido, sinceró la postura kirchnerista: "La verdad que una interna sale $500 millones. Yo no los tengo para hacerlo", sostuvo.

CGT ANABEL SAGASTI (8).jpg Marcos Garcia / MDZ

Pero además, aseguró que esas internas pueden terminar "en dos lugares", por un lado "en los diarios, por lo que sabemos que pasa en las internas tradicionales sin PASO en los partidos políticos; o en la Justicia, con chicanas de avales que no existen y ese tipo de situaciones".

Ante la consulta de la posibilidad real de ir con dos partidos separados a los comicios, la Senadora marcó que "acá lo que estamos tratando de hacer es poner dos puntos en común. Ojalá que haya una amplia convocatoria, que nos pongamos de acuerdo en los puntos que tenemos que discutir y ojalá hagamos una fuerza que represente a los mendocinos, que la mayoría la está pasando muy mal".

Pero por otro lado, la denuncia de Fernández Sagasti sobre la imposibilidad de las internas es dura en un peronismo partido, y lo blanqueó con mayor detalle Félix González en medio de la reunión.

Cuando señalaron esa frase de "todos sabemos qué pasa en las internas tradicionales sin PASO", el senador hizo referencia a la -más que posibilidad- casi certeza que todo recaerá en denuncias cruzadas por avales truchos, reparto de bolsones de comida y tráfics para llevar a la gente a votar. "Eso es volver hacia atrás", acotó.

Además, planteó que desde el espacio están pidiendo "una mesa desde hace tiempo", y dijo: "Acá la discusión es la unidad ¿para qué? Tiene que haber puntos clave. Pero la primera estrategia debe ser no mentirnos. A esa interna no irá nadie. Hoy no hay contexto o escenario posible para que se dé una idea concreta. Estamos tan rotos que si llegamos al último día no vamos a cerrar".

La postura optimista del sector "de los intendentes"

Como respuesta a estas críticas del kirchnerismo, Flor Destéfanis, vicepresidenta del PJ, prefirió valorar la posibilidad de la interna en medio de decisiones más "cerradas" por parte de otros partidos políticos.

"La verdad es que aparte de los costos y demás, yo creo que lo que se genera es más participación y el militante político lo que va a hacer es salir a buscar a un afiliado, a uno que está ofendido, a uno que está esperando que le golpeemos la puerta, que lo invitemos a participar y esa es una herramienta de trabajo", dijo.

CGT ANABEL SAGASTI (6).jpg Marcos Garcia / MDZ

Agregó que el tema del dinero "no es lo que más interesa" en términos de prioridades dentro del partido, y marcó que están en medio de un proceso de elección interna en la que intentarán "lograr, quienes tenemos espacios de representatividad ponernos de acuerdo para representar a las mayorías".

"Mientras transcurre este cronograma, haremos los mayores esfuerzos de diálogo y consenso para lograr una unidad. Pero la alternativa tiene que estar", apuntó.

Quien también habló a favor de las internas fue la jefa de bloque del senado, Adriana Cano, quien sostuvo que no les teme a lsa internas. "hoy las diferencias las podemos resolver en elecciones internas", aclaró, y agregó que actualmente no se tiene en claro "cómo poder arribar a una unidad total sin que haya heridos".

CGT ANABEL SAGASTI (7).jpg Marcos Garcia / MDZ

Mientras tanto, acotó que "si hay un punto en común que tenemos que tener es no venir a una mesa de discusión pensando en que nuestra verdad es absoluta. En el Partido tuvimos un Congreso que con madurez envidiable definió que haya internas partidarias. Pero la unidad es una necesidad que nos atraviesa".

Mientras tanto, en privado la mayoría de los dirigentes del peronismo aguardan en la posibilidad, aún a regañadientes, de ir en una lista de unidad, más allá que ambos sectores se estén "midiendo" para intentar negociar de la mejor manera hasta el último día.

El problema de una interna, también lo plantearon desde movimientos sociales, es que el perdedor, como ya ocurrió en el 2023, "no militará por la lista ganadora, habiendo tan pocos cargos 'entrables'". Todo está -aún- por verse.