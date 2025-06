Tensa reunión: la CGT y el "titánico" pedido para un peronismo con fuertes internas

La participación se dio en buenos términos, aunque hubo algunos chispazos entre los distintos sectores, cuando se puso sobre la mesa la ausencia de Félix (desde su espacio sostuvieron que no pudo asistir); y desde el sector de los intendentes, Gulino (legislador que responde a Matías Stevanato) habló de un encuentro anterior al que invitaron a los legisladores nacionales y no estuvo Anabel Fernández Sagasti. "No estuve porque la convocaron para un jueves, día en el que sesionamos los senadores en el Congreso, y lo hablé con Emir", respondió la legisladora nacional.