La impactante colección de autos de lujos que la Justicia secuestró en la mansión vinculada al "Chiqui" Tapia

El operativo, ordenado por Daniel Rafecas, movilizó a la Policía e Infantería en una finca cuyos propietarios serían una mujer y su hijo.

La Policía Federal lleva adelante un nuevo allanamiento en una lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, en el marco de una investigación que apunta a determinar el patrimonio vinculado presuntamente a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, respectivamente.

El operativo ordenado por el juez federal Daniel Rafecas se lleva a cabo en la propiedad conocida como “la finca Conte”, que figura registrada a nombre de la sociedad Real Central S.A., cuyo titularidad figura a nombre de Luciano Pantano junto a su madre, Ana Conte.

En el lugar hallaron en un galpón de grandes dimensiones donde se estacionaban 54 vehículos: 45 autos de lujo y/o de colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings, todos propiedad de la firma Real Central SRL. Se está procediendo a su secuestro y tasación por parte de los peritos convocados por el juez Daniel Rafecas.

Autos Mansión Chiqui Tapia Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino Según fuentes judiciales, al lugar llegaron también los seis peritos designados para realizar la tasación completa del predio: tres especialistas enviados por la Corte Suprema de Justicia y tres pertenecientes al Colegio de Martilleros de San Isidro. Sus labores se centrarán en establecer el valor real de la mansión de más de 100 mil metros cuadrados y de todo lo que se encuentre dentro de ella, como parte de las medidas de prueba dispuestas por el magistrado Rafecas.

El procedimiento incluye una filmación íntegra de la propiedad y la toma de fotografías en cada sector del terreno, con el objetivo de dejar un registro detallado del estado general del inmueble. Además, se dispuso relevar y tasar cualquier vehículo u objeto suntuario que pudiera hallarse en el predio, considerado clave para reconstruir eventuales maniobras de ocultamiento patrimonial.