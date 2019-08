La fiscalía rechazó planteos para suspender el juicio a Cristina por la obra pública

La fiscalía rechazó hoy los planteos para suspender el juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros doce acusados por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor del detenido empresario Lázaro Báez durante el kirchnerismo.

En el reinicio del debate tras la feria judicial de invierno, el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 2 Diego Luciani sostuvo que "no hay razones jurídicas para que este juicio se suspenda", al comenzar a responder los 51 planteos preliminares hechos por las defensas en la última audiencia.

"Hay un desmedido interés para que esta causa se vaya a Santa Cruz", dijo el fiscal y remarcó asimismo el interés en que el juicio no se realice.

A esta nueva audiencia en los tribunales federales de Retiro no asistió la actual senadora nacional y precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, ya que en esta etapa no hay obligación de concurrir.

Luciani reclamó al respecto que el Tribunal exija la presencia de todos los procesados porque "la defensa material tiene que ser de ellos".

Al juicio asistieron los procesados ex subsecretario de Obra Pública Abel Fatala y el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

"Vamos a analizar si hubo una asociación ilícita que defraudó al Estado. Lo que vamos a analizar acá son hechos", remarcó el fiscal.

También rechazó los cuestionamientos por supuesto "forum shopping".

"No hay ninguna posibilidad, si hubo un sorteo ¿De qué estamos hablando de forum shopping?", dijo al pedir que se rechacen los planteos de nulidades.

Sobre las acusaciones concretas por supuesta asociación ilícita y administración fraudulenta, Luciani sostuvo que en base a una pericia hecha en la causa sólo dos de 51 obras viales otorgadas a las empresas de Báez "finalizaron en tiempo oportuno" y no eran de construcción de rutas.

"Las rutas son un elemento esencial para la integración, son imprescindibles para conectar el país, pero el problema es que a las rutas hay que hacerlas y hay que hacerlas bien", enfatizó.

Los jueces del Tribunal Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso escucharán a las partes y en la próxima audiencia del lunes 12 de agosto anunciarán su decisión vinculada a todos los planteos.

Si rechazan los pedidos de las defensas para suspender el juicio, se fijará un cronograma para las indagatorias.

Además de la ex presidenta, son juzgados los detenidos Báez, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Santiago Kirchner, entre otros.