La extraña respuesta de Alberto Fernández sobre el aborto

Alberto Fernández, el precandidato a presidente que comparte fórmula con Cristina Kirchner, se mostró moderado al ser consultado por la legalización del aborto en la Argentina, y consideró que si bien hay que debatir la problemática, no hay que tener la necesidad de "avanzar tan rápidamente en la legalización".

El precandidato lanzó estas declaraciones durante su paso por Río Gallegos, en donde participó de actos junto a la gobernadora Alicia Kirchner. Según recoge el diario La Nación, en diálogo con FM Tiempo de esa localidad indicó que el aborto "es un tema que parte a la Argentina en dos y todos los temas que divide a la Argentina no son buenos temas". Acto seguido consideró que el aborto "es un tema de la salud pública y hay que buscarle una solución. Hay que, tal vez, hablar un poco más, educarnos un poco más. Por lo pronto me parece que no debe ser un delito y que eso podríamos empezar a trabajar sin necesidad de avanzar tan rápidamente en la legalización, porque legalización es un tema que divide a los argentinos".

Consultado por el diario La Opinión Austral, si en caso de llegar a la presidencia, el aborto sería legal, seguro y gratuito, Fernández puso el foco de su respuesta desde el Derecho. "Yo siempre he dicho, no es nuevo, hace 20 años enseño Derecho Penal y hace 20 años que despotrico con la que idea que el aborto sea un delito. Es increíble que eso ocurra. El aborto es un problema de la salud pública y hay que encontrarle una solución", remarcó.