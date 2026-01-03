La esposa de Nahuel Gallo pidió por su liberación y celebró la detención de Nicolás Maduro

En una reciente entrevista con MDZ , María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo , detenido en Venezuela , reconoció el rol de Estados Unidos como garante de la libertad de su esposo. Al conocerse la operación de dicho país este sábado en Venezuela, mediante la cual capturaron a Nicolás Maduro , salió a mostrar su esperanza.

La mujer venezolana venía reclamando por la liberación del gendarme que trabajaba en Valle de Uco, Mendoza, desde hacía mas de un año luego de que fuese detenido en diciembre de 2024. Sin embargo, aún no hay novedades de las condiciones de su detención ni indicios de liberación.

En un mensaje en su perfil de la red social X, Gómez lo dejó en claro con un mensaje cargado de esperanza. "Hola buenos días, aún no tenemos información sobre la situación de Nahuel y de todos los inocentes detenidos injustamente en cárceles en Venezuela", aclaró en primer lugar.

"Confío plenamente en Dios, que la noticia llegará y que Nahuel Agustín Gallo estará abrazado con Víctor pronto", señaló, en referencia al hijo de ambos, el cual fue retratado en una imagen que ella posteó en sus redes. "Es el mejor regalo de cumpleaños que Víctor podrá recibir", agregó.

Qué había dicho la esposa de Nahuel Gallo sobre el rol de Estados Unidos

En aquella entrevista publicada el 29 de diciembre pasado (6 días atrás) la esposa de Nahuel Gallo reconoció que le conflicto entre su país y Estados Unidos "no es nuevo, que viene de hace muchísimo tiempo y que se ha dilatado". Pero advirtió que "si lo que está haciendo Estados Unidos va a permitir la libertad de los inocentes que hoy están presos y desaparecidos, entonces lo sostengo".

Al respecto, señaló: "Hablo por todos esos inocentes y también por mi familia. Nahuel no tiene por qué estar viviendo esto. Él fue a Venezuela como padre de familia, en vacaciones, en su período de licencia laboral. No viajó uniformado ni enviado por nadie. Si esto permite que mi hijo vuelva a pasar una Navidad o el 2026 con su papá, yo rezo todos los días para que suceda pronto. La guerra no es contra Venezuela ni contra el venezolano: es contra quienes cometen crímenes de lesa humanidad y no quieren hacer la paz de la que tanto hablan".