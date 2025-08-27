La diputada libertaria Rocío Bonacci sufrió un grave accidente en la ruta camino al Congreso: "De milagro..."

La diputada nacional santafesina de La Libertad Avanza Rocío Bonacci sufrió este miércoles un accidente junto a su padre, José, en la autopista Rosario-Buenos Aires cerca de la localidad de Ramallo. Ambos resultaron heridos y fueron trasladados a un centro de salud, pero no correrían peligro.

"Se durmió el chofer, despistó, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos", explicó José Bonacci, dirigente del partido Unite y exconcejal de Rosario, luego de haber sufrido el siniestro vial, según consignó el medio La Capital.

Padre e hija se trasladaban en el vehículo oficial de la Cámara Diputados, un Nissan Sentra, camino a Buenos Aires para participar de la sesión especial en la Cámara de Diputados donde el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dará su informe de gestión. Producto del impacto, la legisladora sufrió golpes en el rostro y la barbilla. Ambos fueron derivados hasta un centro de salud en Ramallo.

Bonacci es una de las dirigentes de La Libertad Avanza que llegó a la Cámara de Diputados sin demasiada trayectoria política, habiéndose incorporado al espacio recién en 2023, en plena carrera presidencial. Hasta entonces no tenía antecedentes de militancia ni actividad política y se desempeñaba como podóloga, al frente de un local de manicuría en Funes, Santa Fe.

Su llegada a la Cámara de Diputados se debió a las relaciones de su padre con La Libertad Avanza. José Bonacci y su partido Unite, uno de los tantos espacios comúnmente conocidos como "sellos de goma" que prestan su plataforma para que otros dirigentes puedan presentarse tras haber quedado fuera de otras listas.

Gracias a ese espacio fue que Amalia Granata consiguió su banca como legisladora provincial en 2019 y cuatro años después, le permitiría a Javier Milei presentarse como presidenciable en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Catamarca. Debido a las sospechas de prácticas fraudulentas relacionadas con el sello, Bonacci padre es investigado por la Justicia por defraudación al Estado.

Una diputada con algunas polémicas

En cuanto a su hija, la diputada tuvo su momento de mayor exposición mediática y política en agosto del año pasado, cuando ella y otros de sus compañeros de bloque visitaron a un grupo de represores condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza.

El episodio desató una interna en la bancada oficialista y Bonacci, al igual que Lourdes Arrieta -hoy excomulgada de La Libertad Avanza- aseguró haber ido engañada a Ezeiza sin saber quiénes eran las personas que habían ido a visitar y se manifestó a favor de investigar en qué circunstancia se organizó la jornada.

Su nombre también llegó a los diarios luego de presentar un proyecto de ley para volver a penalizar el aborto, iniciativa que luego se supo que no contaba con el conocimiento ni apoyo del Poder Ejecutivo.

Video: el vaso de agua que le tiró a Lemoine en la cámara