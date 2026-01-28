La DGE convoca a pintar las escuelas: los detalles

Además el gobierno escolar convoca a artistas muralistas, colectivos artísticos y personas interesadas en el arte urbano a participar en la realización de murales, para "embellecer espacios educativos, promover la expresión cultural y fortalecer el sentido de identidad y pertenencia de la comunidad educativa".

El subsecretario de Infraestructura Escolar de la DGE, Carlos Daparo, contó a MDZ: "Es el segundo año que lo estamos implementando. Se encuadra dentro de la estrategia que tenemos para lograr una identidad y pertenencia de la comunidad con las escuelas". En ese sentido, aclaró: "Esto es algo que siempre se ha hecho, las uniones vecinales, las familias, los egresados han hecho algún trabajo de pintura en los establecimientos educativos, pero nosotros lo que hicimos con el programa es ordenarlo, proveer de todos los materiales y además, no todas las escuelas son arregladas con voluntarios".

Hay 1.500 escuelas de gestión pública en la provincia. El año pasado, se logró un 98% de los establecimientos pintados, al menos frente y baños. Este año, la DGE ha entregado 150 mil litros de pintura, es decir 5 latas de 20 litros a cada una, además del enduido y el resto del material necesario. "Hay 300 escuelas cuyos arregloos los hacemos con personal de la DGE , tanto celadores que le pagamos el doble turno o personal de infraestructura", agregó el funcionario.

El programa demás, "promueve la participación de la comunidad, el sentido de pertenencia", dijo Daparo. Además, contó a este diario que: "ha disminuido el bandalismo en las escuelas, porque mucha gente que lo ejercía es de las cercanía de la escuela".

También comentó que a quienes no sepan nada de pintura, la DGE le ofrece un curso rápido, de cuatro horas "con las nociones básicas". Es decir que una vez inscriptos en el programa, las personas se pueden capacitar en pintura para estar preparados para pintar las escuelas.

El programa para las escuelas nació el año pasado

La resolución de Colaborarte se firmó a fines de 2024 y se lanzó oficialmente en el verano del 2025. El 15 de enero del año pasado, el ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar y el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, dieron el puntapié inicial al programa en el Jardín 0-029, del barrio La Favorita.

Por su parte en Godoy Cruz, el intendente, Diego Costarelli, participó del ColaborArte en una de las escuelas más grandes del departamento e histórica. Se sumó a pintar la escuela Rawson, en la previa del inicio del ciclo lectivo 2025 junto a las reinas distritales.

Se recolectaron distintos materiales como bolsas de consorcio, lijas, cinta de enmascarar, bandejas y pinceles. Las reinas de la Vendimia de los distintos distritos junto al intendente, funcionarios y concejales de Godoy Cruz, pintaron la escuela.

Costarelli en Colaborarte

Cómo inscribirse para pintar escuelas

Hay que inscribirse y acreditar habilidades para formar parte de este programa solidario. Para más información e inscripciones, contactarse a través del correo [email protected]

También pueden acceder a través del siguiente enlace para inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe-4knKeAxOZF5FJCiriobdb63fyKlzfe2v7CuC9iikGnBIA/viewform?pli=1

Las tareas comprendidas en el Programa de voluntariado se llevarán a cabo durante los períodos no lectivos o los fines de semana, evitando cualquier interferencia con el normal desarrollo de las actividades escolares.