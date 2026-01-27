Premio Zayed: pymes y escuelas argentinas podrán acceder a más de 7 millones de dólares

Organizaciones, pequeñas y medianas empresas, y escuelas secundarias de la Argentina ya pueden postularse al Premio Zayed a la Sostenibilidad , una iniciativa global que financiará soluciones innovadoras con impacto social, ambiental y productivo, y que en su nueva edición distribuirá más de 7 millones de dólares entre ganadores y finalistas.

El Premio Zayed a la Sostenibilidad abrió oficialmente la convocatoria para su ciclo 2027 y vuelve a posicionarse como una de las principales oportunidades de financiamiento internacional para proyectos argentinos con impacto comprobado. Con un fondo total de 7,2 millones de dólares, el programa convoca a organizaciones sin fines de lucro, pymes y escuelas secundarias que desarrollen soluciones transformadoras en áreas clave para el desarrollo sostenible.

El galardón, originario de los Emiratos Árabes Unidos y afiliado a Erth Zayed Philanthropies, reconoce iniciativas que amplían el acceso a la energía limpia, el agua potable, los alimentos, la atención sanitaria y la acción climática, además de proyectos educativos liderados por estudiantes. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de junio de 2026 y acepta postulaciones en siete idiomas, incluido el español.

La participación argentina en el Premio Zayed a la Sostenibilidad ya cuenta con antecedentes destacados. Entre los proyectos reconocidos se encuentra Mamotest, ganador en ediciones anteriores por su enfoque en la detección temprana del cáncer de mama mediante tecnología accesible. También fueron finalistas la Escuela Técnica Nº3 María Sánchez de Thompson, de la Ciudad de Buenos Aires, y la Escuela Nueva Horizontes, de El Bolsón, Río Negro.

Estos casos consolidaron la visibilidad de las iniciativas argentinas dentro de un programa que, en casi dos décadas, generó beneficios directos para más de 400 millones de personas en todo el mundo, según datos oficiales del Premio.

Categorías y montos de financiamiento

En su 18º año, el Premio Zayed a la Sostenibilidad mantiene seis categorías: Salud, Alimentación, Energía, Agua, Acción Climática y Escuelas Secundarias Globales. Las cinco primeras están orientadas a organizaciones y empresas, mientras que la última reconoce proyectos educativos impulsados por estudiantes de nivel medio.

Los ganadores de cada una de las cinco categorías principales recibirán un millón de dólares, mientras que los proyectos seleccionados en Escuelas Secundarias Globales obtendrán 150.000 dólares para implementar o ampliar iniciativas en sus comunidades. Además, desde el ciclo 2026, el Premio incorporó un modelo de financiamiento ampliado que garantiza apoyo económico a todos los finalistas.

Apoyo también para los finalistas del premio

Bajo este esquema, el programa destina 1,3 millones de dólares adicionales para quienes lleguen a la instancia final. Cada organización finalista en Salud, Alimentación, Energía, Agua y Acción Climática recibirá 100.000 dólares, mientras que las escuelas seleccionadas obtendrán 25.000 dólares. Esta modalidad busca acelerar la escalabilidad de soluciones con resultados ya comprobados.

Desde la organización explicaron que este cambio apunta a fortalecer el ecosistema de innovación sostenible y reducir las barreras financieras para proyectos con alto potencial de crecimiento y replicabilidad.

Evaluación y criterios de selección

Las postulaciones atraviesan un proceso de evaluación en tres etapas. En primer lugar, se realiza una revisión integral de debida diligencia para verificar que cada iniciativa cumpla con los criterios básicos de impacto, innovación e inspiración. Luego, un Comité de Selección integrado por expertos internacionales independientes analiza en profundidad los proyectos preseleccionados.

Finalmente, los finalistas son elevados al Jurado del Premio, que define por unanimidad a los ganadores de cada categoría. Los resultados se anunciarán durante la ceremonia de premiación 2027, que se realizará en Abu Dabi.

Un legado de sostenibilidad global

El Premio continúa el legado del jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, fundador de los Emiratos Árabes Unidos, y se enfoca en promover soluciones inclusivas y sostenibles con resultados medibles. Según sus organizadores, la iniciativa busca impulsar tanto enfoques comunitarios como tecnologías de vanguardia, incluyendo el uso responsable de la inteligencia artificial.

Para las organizaciones argentinas, la convocatoria representa una oportunidad estratégica de financiamiento internacional, visibilidad global y articulación con redes de innovación sostenible. Las bases y condiciones están disponibles en los canales oficiales del Premio.