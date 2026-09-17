La crítica de Enzo Fullone a las PASO: "No podemos hacer votar a los argentinos para resolver internas"

El legislador reclamó que las afiliaciones partidarias puedan hacerse de manera digital y verificable, y que se conozca el origen de cada aporte de campaña.

El senador rionegrino de La Libertad Avanza Enzo Fullone se sumó al reclamo oficialista por la eliminación de las PASO, pero sumó que la discusión no se agote en el calendario electoral y se extienda al financiamiento de las campañas y al régimen de afiliaciones partidarias.

El eje de su argumento apunta al costo de las primarias. "En 2027 no podemos hacer votar a los argentinos una y otra vez para resolver internas partidarias. Las elecciones tienen que servir para que la sociedad elija quién quiere que la gobierne, no para que los partidos resuelvan sus propias internas a costa del tiempo y los recursos de los argentinos", sostuvo.

Afiliaciones digitales y trazabilidad de los aportes Sobre esa base, el legislador enumeró los otros componentes que, a su criterio, debería incluir una reforma integral. Uno es el sistema de afiliaciones, que plantea digitalizar: "Las afiliaciones partidarias tienen que poder hacerse de manera digital, segura y verificable, para que cada ciudadano sepa dónde está afiliado y pueda decidir libremente su pertenencia política", afirmó, junto con el avance de Ficha Limpia.

El otro capítulo es el dinero de las campañas, donde reclamó controles más estrictos. "Tenemos que saber quién aporta, cuánto aporta y de dónde sale cada peso que llega a una campaña. La trazabilidad de los aportes tiene que ser total, con mecanismos digitales que permitan controles efectivos y reduzcan al mínimo cualquier posibilidad de financiamiento irregular", planteó.

Fullone cerró con una formulación de corte más ideológico, en línea con el discurso habitual del espacio: sostuvo que hacen falta "menos privilegios para la política y más respeto por la sociedad", y que la agenda libertaria debe orientarse a "devolverle protagonismo al ciudadano y terminar con aquellas prácticas que hacen que la política se mire a sí misma".