La Corte sale a comprar computadoras, monitores y notebooks por una millonaria cifra

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza lanzó una licitación pública para renovar sus equipos tecnológicos. La cúpula del Poder Judicial busca adquirir nuevas computadoras , monitores y notebooks y ha destinado más de 400 mil dólares para la operación.

En los fundamentos del proceso licitatorio, la Corte resaltó que la compra de productos tecnológicos se realiza con el objetivo de atender las necesidades actuales y para la instalación de nuevos puestos de trabajo. Señala que la Dirección de Informática presentó el requerimiento para adquirir 300 computadoras de escritorio, 11 monitores LED UHD 27” y 6 notebooks.

El presupuesto oficial estimado es de US$ 429.800. Aclara que la cotización se realizó en moneda dólar estadounidense debido a que los bienes que se pretende adquirir son importados y por tanto sus precios varían conforme a dicha moneda.

La convocatoria precisa que el gasto autorizado es equivalente a la suma de $590.975.000 según el tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina de fecha 05/09/2025 de $1.375.

A su vez, el desembolso de esta millonaria cifra se encuentra contemplada en el Plan de Inversión 2025 de la Corte que fue aprobado en una acordada a mediados del año pasado.

Nuevos equipos para la Corte

Licitación Corte computadoras

La licitación pública lanzada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza incluye la compra de 300 computadoras de escritorio diseñadas específicamente para el trabajo de oficina. El CPU, el teclado, el monitor y el mouse deben ser de la misma marca y deben ser de línea corporativa, no hogareñas.

Por otra parte, pretenden comprar 11 monitores LED con un tamaño superior a 27” y con conector HDMI. Sólo se aceptarán ofertas de equipos de línea corporativa o empresarial (no hogareña)

Asimismo, se incluye la adquisición de 6 computadoras portátiles mejoradas con una serie de características mínimas detalladas en el pliego específico de la licitación.