La columna de Educación: "¿Querés nuestro voto? Comprometete"

Durante los cinco días de la semana pasada, en "Después de todo", el programa que sale de 20 a 21.30 por MDZ Radio, hablamos con múltiples actores del sistema educativo de Mendoza. Pasaron por el programa Jaime Correas, Alejandro Castro Santander, Mariano Narodowski, Jorge Baron, Emma Cunietti, Directoras, Supervisoras, Docentes, Asesores Pedagógico, Psicólogos, Psicopedagogos, alumnos, etc. Fueron casi 8 horas de educación en estado puro.

Después de esa maratón mediática educativa, mi conclusión es que existe una gran coincidencia en que el motor de una sociedad igualitaria, democrática, con posibilidad de ascenso social, de crecimiento y desarrollo tanto personal como colectivo, solidaria, justa, etc. es a través de una educación pública gratuita, inclusiva y de calidad para todos.

Lo que no está claro y generó desde pequeños contrapuntos hasta acaloradas discusiones, es el camino a seguir para lograrlo.

No tenemos un proyecto educativo para Mendoza, no tenemos una visión compartida por todos, no tenemos objetivos claros para el sistema educativo. Mucho menos metas e indicadores de logro para poder evaluar el progreso. Por eso todos los vientos educativos nos mueven en alguna dirección pero no nos llevan a ningún lado. Sobra con destacar como nuestro sistema segrega contundentemente por nivel socioeconómico en todos los niveles y no logramos, no queremos o no podemos modificar esta triste tendencia, destinando irremediablemente a los sectores más vulnerables de la sociedad a permanecer en esa condición.

Desde este lugar es que nos sumamos a la campaña que lanzó Argentinos por la Educación en Buenos Aires, en la cual se le solicita a los candidatos a presidente presentar un plan con distintos puntos que tiene que ver con la educación y después a quien sea electo otros tantos para su gestión.

Clic: Enlace a la solicitud de “compromisos presidenciales educativos

Considerando que la educación en la Argentina es federal y que el presupuesto para toda la educación obligatoria surge de las provincias, así como las legislaciones, la dirección y el control, es que queremos hacer extensivo este petitorio a los candidatos a gobernador y legisladores provinciales de Mendoza. Queremos sumar al petitorio nacional, temas trascendentales para la Provincia como lo son, sancionar una ley provincial de educación, modernizar la carrera docente, profundizar la evaluación de la calidad educativa provincial, reestructurar la educación superior, entre otros aspectos.

