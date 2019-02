La CC denunció que presos K armaron la causa contra Stornelli

La Coalición Cívica denunció ayer que presos cercanos al kirchnerismo armaron la causa contra el fiscal Carlos Stornelli desde el penal de Ezeiza.

El portal TN.com.ar publicó que Elisa Carrió, a través de Paula Oliveto y Mariana Zuvic, llevó a la Justicia la transcripción de una escucha que se registró en el teléfono público de la cárcel, entre un exfuncionario kirchnerista y Roberto Baratta, exmano derecha de Julio De Vido, procesado con prisión preventiva.

La diputada nacional explicó que recibió la transcripción de las escuchas a través de una carta anónima. La denuncia original se radicó el 28 de enero en la Justicia de Dolores, pero según ese audio Baratta tenía conocimiento previo. Incluso cuando se efectuó, la denuncia no fue pública y tenía secreto de sumario.

La denuncia contra Stornelli que trascendió en un informe del blog del periodista Horacio Verbitsky dice que Marcelo D'Alessio, un supuesto allegado al fiscal, pidió una coima a su nombre a un empresario. Y reproduce un audio donde supuestamente el letrado afirma que "Stornelli va a querer una atención", en referencia a un soborno.

Según la denuncia, que Stornelli confirmó que está radicada en un juzgado de Dolores, D'Alessio le habría pedido 500.000 dólares al productor agropecuario Pedro Etchebest a cambio de que no se investigara su presunta participación en delitos mencionados por el arrepentido expresidente de la ONCA, Juan Manuel Campillo.

La transcripción de las escuchas

Baratta: "¿Cómo va eso?"

Exfuncionario K: "No se movió nada allá en Dolores, salvo que pidieron los informes para leerlos, lo cual creo que es un avance".

Baratta: "Ajá, pero... ¿presentaron finalmente?".

Exfuncionario K: "No, no, no... el loco este, el magistrado, pidió los informes... eh, porque quiere saber en qué quilombo se está por meter".

Baratta: "Es que si no lo hacen, después la otra parte tiene tiempo de operar".

Exfuncionario K: "Sí... pero fijate que contra unas escuchas y algunas cosas más, no hay con qué darle".

Baratta: "Porque me parece que yo estoy forzado, si no avanza lo de Dolores, a hacer algo la semana que viene".

Exfuncionario K: "Ramos estaba leyendo un poco en qué quilombo se va a meter, bolud... Más que nada eso... el tipo está decidido a jugar, pero bolud..., vos también harías lo mismo, te pondrías a leer un par de cosas antes. Además a este flaco si hace cag...s se le va el cargo en la silla, ¿entendés? Yo creo que es solo una demora".

Quien habla con Baratta es Carlos Zelkovicz, un exfuncionario de diferentes organismos públicos K. Cuando hacen mención al "magistrado", se trata del juez Alejo Ramos Padilla, que según la propia Carrió responde a La Cámpora. Así lo afirmó a través de un tuit el 7 de febrero.