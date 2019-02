Stornelli aseguró que las denuncias en su contra por coimas son para "embarrar la cancha"

Después de que el juez federal Alejo Ramos Padilla recibiera una denuncia del productor agropecuario Pedro Etchebest contra el letrado Marcelo D’Alessio, el que le habría exigido el pago de S$S 500.000 en nombre del fiscal Carlos Stornelli para no ir preso, el funcionario judicial se defendió y acusó una operación política.

Stornelli negó haber extorsionado a un empresario rural involucrado en los Cuadernos de Centeno, pero admitió que conoce al abogado denunciado.

Etchebest fue señalado por otro arrepentido, Juan Manuel Campillo, como supuesto “recaudador” del kirchnerismo en el ámbito de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.

Ramos Padilla intenta dilucidar si D’Alessio quiso cobrar este verano una coima a Etchebest en nombre de Stornelli para desvincularlo de los Cuadernos de Centeno.

Según el caso dado a conocer por Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna, luego de varios días de negociación y tras el supuesto pago de un anticipo de casi U$S 15.000, D’Alessio y Etchebest habrían acordado que el monto final a pagar se reduciría de U$S 500.000 a U$S 300.000 y pactaron un día y horario de cobro. A esa cita irían D’Alessio y dos hombres de la policía asignados a la custodia personal de Stornelli. Pero el día anterior el juez Ramos Padilla ordenó un allanamiento a la casa de D’Alessio y el hecho no se consumó.

El fiscal y el abogado intermediario fueron fotografiados y filmados el 8 de enero pasado en Pinamar, donde concurrió el empresario rural Etchebest para acordar detalles de la ventilada maniobra ilegal. Los grabó el hijo de Etchebest.

En otro video, del 23 de enero, se lo ve a Etchebest pagándole a D’Alessio una suma en dólares en el café del Alvear Icon, de Puerto Madero. Ese día, según el empresario supuestamente extorsionado, el abogado y economista se fue con U$S 14.700 en efectivo. Antes, Etchebest fue a una escribanía y anotó la numeración de los billetes.

En radio Continental el fiscal negó todas las acusaciones y dijo que "es un disparate, es una operación. La verdad es que no quisiera hablar sobre ese tema".

Consultado por las filmaciones que existen, el funcionario judicial dijo que no sabía de ellas y evitó hablar de ellas "porque es una investigación que está supuestamente en ese juzgado (de Dolores), y creo que es una operación para embarrar la cancha. Pero no quiero hablar sobre eso".

Stornelli reconoció que conoce al acusado y aseguró que "ha venido varias veces a la fiscalía a declarar y a traer denunciantes".