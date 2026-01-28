La batalla silenciosa del acero: Vaca Muerta, dumping y el revés al Grupo Techint

La licitación para la provisión de caños del gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa atlántica detonó un conflicto que va mucho más allá de una obra de infraestructura. La adjudicación a la firma india Welspun en detrimento del grupo Techint puso sobre la mesa una discusión más estructural que tiene que ver con la competencia global y el lugar de la industria argentina en un mercado mundial .

El contrato contempla la provisión de cerca de 500 kilómetros de tuberías de acero para el ducto que unirá Tratayén, en Neuquén, con San Antonio Este, en Río Negro. La obra es una pieza central del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), considerado como uno de los vectores exportadores del gas de Vaca Muerta. No se trata, por lo tanto, de una licitación más, sino de un insumo estratégico para el futuro energético argentino.

Welspun se impuso en un proceso sumamente competitivo. En el caso del proyecto de Southern Energy (SESA)- el consorcio integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar-, la firma india superó a otras cinco ofertas: cuatro de compañías chinas y una de Tenaris, la siderúrgica del Grupo Techint y única fabricante local de tubos para la industria de oil & gas. En la licitación más amplia del gasoducto, participaron al menos 16 oferentes internacionales.

El dato que encendió las alarmas fue el precio . Según información del mercado, la propuesta ganadora se ubicó alrededor de un 40% por debajo de la presentada por Techint. Esa brecha llevó al holding que conduce Paolo Rocca a evaluar la posibilidad de impulsar una investigación por dumping.

Welspun fue fundada en 1985 por Balkrishan Goenka, un empresario de comercio indio que inició su actividad en el sector textil, con la producción de artículos para el hogar. Con el tiempo, la compañía se transformó en un conglomerado industrial de gran alcance, con una facturación anual cercana a los US$5.000 millones y una plantilla de alrededor de 35.000 empleados.

A fines de la década de 1990, la empresa diversificó su negocio hacia la fabricación de caños para la industria de oil & gas, un giro que impulsó su expansión internacional. Desde entonces, Welspun se consolidó como proveedor de grandes proyectos energéticos en mercados como Estados Unidos, Canadá y Arabia Saudita, apoyada en una red de plantas industriales ubicadas en la India, Estados Unidos y Medio Oriente.

Balkrishan Goenka

Tras adjudicarse la licitación argentina, la firma quedó envuelta en una polémica vinculada al origen de los insumos utilizados para la producción de los tubos. En particular, surgieron cuestionamientos por el uso de chapas de acero provenientes de China.

Dumping, la presión china y el dilema de la industria regional

El dumping describe la práctica de vender un bien en un mercado externo a un precio inferior al considerado normal, ya sea porque se encuentra por debajo del valor doméstico del país exportador o incluso por debajo del costo de producción. La Organización Mundial del Comercio lo define como “la exportación de productos a un precio inferior a su valor normal”.

Un estudio difundido por la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), advierte que la región enfrenta una desventaja cada vez más insalvable frente a la competencia internacional en el sector siderúrgico. Según el informe, la ausencia de políticas para proteger a la industria local deja expuestos a los países latinoamericanos a la sobreproducción global y a prácticas comerciales que alteran las reglas de la competencia.

El trabajo señala que, a diferencia de lo que ocurre en América Latina, las principales economías desarrolladas cuentan con sistemas más eficaces para defender a su industria del acero. En esos países, el sector es considerado estratégico no solo por su peso económico, sino también por su impacto en el empleo y la capacidad productiva nacional, lo que justifica la aplicación de medidas de protección.

Uno de los datos más resonantes del estudio es la evolución del consumo de acero en la región. Entre 2010 y 2023, América Latina aumentó su demanda en 12,2 millones de toneladas, pero más de la mitad de ese crecimiento fue cubierta por exportaciones provenientes de China.

En concreto, los envíos chinos crecieron 6,5 millones de toneladas, lo que representa el 53,3% del aumento total del consumo regional. Para los autores del informe, este desplazamiento evidencia una pérdida de oportunidades para la industria siderúrgica latinoamericana, en un contexto marcado por el fuerte crecimiento de la producción china y el respaldo estatal que recibe ese sector.

La situación en Argentina

En este marco, un conflicto global se impone con mayor frecuencia y repercute en el escenario local. Según el último informe de la Cámara Argentina del Acero, el sector enfrenta una sobreoferta estructural liderada por China, cuyos volúmenes de exportación duplican el consumo total de toda América Latina. En 2025, las exportaciones chinas alcanzaron niveles que no se veían desde 2015, lo que empuja productos siderúrgicos hacia mercados periféricos con menor protección.

Cámara Argentina de Acero

Ese fenómeno tiene impactos concretos en nuestra industria. El mismo informe asegura que mientras los sectores extractivos que son pilares del modelo libertario, como energía y minería, traccionaron el crecimiento, la siderurgia y la metalmecánica atravesaron un año de ajuste. La producción de acero crudo mostró retrocesos mensuales hacia fines de 2025 y la actividad industrial sigue presionada por la apertura importadora y la debilidad del consumo interno.

Producción de acero

Importaciones y exportaciones

"Don Chatarrín"

En ese contexto, Javier Milei defendió la adjudicación a la empresa india y le envió una ironía ordinaria a Rocca, a quien llamó “Don Chatarrín”. La frase condensa la mirada del Gobierno sobre la apertura comercial. La competencia como criterio rector, aun cuando eso implique tensar la relación con uno de los principales grupos industriales del país.

Javier Milei Paolo Rocca Javier Milei cuestionó a Paolo Rocca, el CEO de Techint. EFE y N/A