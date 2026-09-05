La "batalla cultural", una estrategia: la respuesta al por qué Javier Milei cumplió 1.000 días en Balcarce 50

Este sábado, Javier Milei cumple 1.000 días sentado en el Sillón de Rivadavia en Balcarce 50. Si las elecciones presidenciales se celebraran este domingo, las proyecciones políticas muestran al mandatario con amplias posibilidades de aspirar a completar 2.922 días al frente de la Argentina (el equivalente a dos mandatos consecutivos completos).

La explicación de fondo que concentra el sostén de su poder no responde únicamente a la coyuntura económica, sino a un concepto central: la llamada "batalla cultural" , el término y la estrategia ideológica que propulsó al economista outsider hasta el Poder Ejecutivo.

Desde 2021 —año en que irrumpió en la escena legislativa tras ser electo diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires—, e incluso antes en sus intervenciones mediáticas, Milei instaló la batalla cultural en el centro del debate político argentino.

En términos sociológicos y técnicos, el concepto define el debate ideológico entre grupos sociales por el dominio de los valores, creencias y prácticas colectivas, circunscrito a temas donde la polarización social es evidente. Sin embargo, para la estructura alineada con La Libertad Avanza y el propio Presidente , este proceso responde a una evolución estratégica estructurada en cuatro fases:

A lo largo de estas cuatro etapas, la trayectoria de Javier Milei refleja la adopción sistemática del poder del discurso para moldear la opinión pública. El jefe de Estado captó a un sector social fatigado de la oferta partidaria tradicional, interpelando a profesionales, jóvenes y trabajadores formados bajo una narrativa dominante.

Casa Rosada

Su estrategia se enfoca en cuestionar postulados que durante décadas resultaron intocables en la cultura política argentina:

La noción de justicia social.

La redistribución de la riqueza gestionada por el Estado.

El concepto de un "Estado presente".

A partir de la desarticulación de estos discursos de la vieja escuela, sectores de la ciudadanía adoptaron y profundizaron conceptos de la filosofía libertaria previamente ajenos al debate masivo.

El desplazamiento de Juntos por el Cambio y la reconfiguración opositora

Cuando la competencia por la representación del cambio situó a Mauricio Macri y a Juntos por el Cambio como alternativa, la concentración del electorado se inclinó hacia el cambio ideológico radical impulsado por Milei, dejando atrás la propuesta de cambio político gradualista de la coalición opositora.

Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ

El electorado dio señales de agotamiento frente al cambio puramente institucional, percibiendo que las reformas políticas tradicionales no alteraban la matriz económica ni cultural del país.

"Estoy convencido de que la vamos a ganar y de hecho la estamos ganando", sostiene Javier Milei al referirse al avance de la batalla cultural en el terreno social. "Estoy convencido de que la vamos a ganar y de hecho la estamos ganando", sostiene Javier Milei al referirse al avance de la batalla cultural en el terreno social.

El impacto del modelo ideológico resulta determinante para el mapa político actual: las fuerzas de oposición tradicionales (el peronismo, el kirchnerismo, el macrismo y la izquierda), al demorar la lectura del nuevo paradigma discursivo, vieron reducida su capacidad de influencia sobre los nuevos votantes, permitiendo la consolidación del espacio oficialista en la agenda pública.

En este escenario, el desafío central para la oposición radica en descifrar de qué manera adaptarse a la nueva agenda discursiva que impuso Javier Milei para volver a ser competitiva. Si las fuerzas adversarias insisten en esquivar esta transformación y priorizan las disputas de poder tradicionales por encima del debate de ideas, la política argentina se encamina a un horizonte claro: la estrategia y el modelo político oficialista tendrán vigencia para rato.