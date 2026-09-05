La "batalla cultural", una estrategia: la respuesta al por qué Javier Milei cumplió 1.000 días en Balcarce 50
A 1.000 días de su llegada a la Rosada, Milei consolida un modelo donde la disputa de valores y el cambio ideológico pesan más que la política tradicional.
Este sábado, Javier Milei cumple 1.000 días sentado en el Sillón de Rivadavia en Balcarce 50. Si las elecciones presidenciales se celebraran este domingo, las proyecciones políticas muestran al mandatario con amplias posibilidades de aspirar a completar 2.922 días al frente de la Argentina (el equivalente a dos mandatos consecutivos completos).
La explicación de fondo que concentra el sostén de su poder no responde únicamente a la coyuntura económica, sino a un concepto central: la llamada "batalla cultural", el término y la estrategia ideológica que propulsó al economista outsider hasta el Poder Ejecutivo.
De la teoría al poder: las 4 fases del proyecto libertario
Desde 2021 —año en que irrumpió en la escena legislativa tras ser electo diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires—, e incluso antes en sus intervenciones mediáticas, Milei instaló la batalla cultural en el centro del debate político argentino.
En términos sociológicos y técnicos, el concepto define el debate ideológico entre grupos sociales por el dominio de los valores, creencias y prácticas colectivas, circunscrito a temas donde la polarización social es evidente. Sin embargo, para la estructura alineada con La Libertad Avanza y el propio Presidente, este proceso responde a una evolución estratégica estructurada en cuatro fases:
- Fase 1: Conciencia del fracaso. La etapa inicial, cuando las ideas de la libertad se encontraban fuera del consenso mayoritario. Se centró en instalar conceptos disruptivos en la agenda mediática y en la opinión pública para evidenciar el agotamiento del modelo vigente.
- Fase 2: Afirmación política. El salto a la construcción orgánica con la creación de La Libertad Avanza. Las ideas libertarias ganaron espacio institucional en la Cámara de Diputados y comenzaron a disputar representación directa.
- Fase 3: Consolidación y victoria electoral. Desarrollada durante 2023, culminó con la elección de Javier Milei como Presidente de la Nación. Fue la validación de las urnas al proyecto político.
- Fase 4: Hegemonía cultural (Etapa actual). El momento presente del Gobierno. El objetivo oficial es lograr que la ciudadanía valide los resultados económicos y dispute de manera activa los relatos de la sociedad.
El poder de la palabra frente a la política tradicional
A lo largo de estas cuatro etapas, la trayectoria de Javier Milei refleja la adopción sistemática del poder del discurso para moldear la opinión pública. El jefe de Estado captó a un sector social fatigado de la oferta partidaria tradicional, interpelando a profesionales, jóvenes y trabajadores formados bajo una narrativa dominante.
Su estrategia se enfoca en cuestionar postulados que durante décadas resultaron intocables en la cultura política argentina:
- La noción de justicia social.
- La redistribución de la riqueza gestionada por el Estado.
- El concepto de un "Estado presente".
A partir de la desarticulación de estos discursos de la vieja escuela, sectores de la ciudadanía adoptaron y profundizaron conceptos de la filosofía libertaria previamente ajenos al debate masivo.
El desplazamiento de Juntos por el Cambio y la reconfiguración opositora
Cuando la competencia por la representación del cambio situó a Mauricio Macri y a Juntos por el Cambio como alternativa, la concentración del electorado se inclinó hacia el cambio ideológico radical impulsado por Milei, dejando atrás la propuesta de cambio político gradualista de la coalición opositora.
El electorado dio señales de agotamiento frente al cambio puramente institucional, percibiendo que las reformas políticas tradicionales no alteraban la matriz económica ni cultural del país.
El impacto del modelo ideológico resulta determinante para el mapa político actual: las fuerzas de oposición tradicionales (el peronismo, el kirchnerismo, el macrismo y la izquierda), al demorar la lectura del nuevo paradigma discursivo, vieron reducida su capacidad de influencia sobre los nuevos votantes, permitiendo la consolidación del espacio oficialista en la agenda pública.
En este escenario, el desafío central para la oposición radica en descifrar de qué manera adaptarse a la nueva agenda discursiva que impuso Javier Milei para volver a ser competitiva. Si las fuerzas adversarias insisten en esquivar esta transformación y priorizan las disputas de poder tradicionales por encima del debate de ideas, la política argentina se encamina a un horizonte claro: la estrategia y el modelo político oficialista tendrán vigencia para rato.