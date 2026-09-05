Irrigación: diagraman un plan de acción con tareas urgentes antes del Súper Niño

Pensando en un plan de acción con tareas especializadas y concretas, el comité de emergencia conformado días atrás se reunió en el Departamento General de Irrigación pensando en las posibles consecuencias hídricas que puede traer a Mendoza el fenómeno del Súper Niño .

El objetivo fue acordar acciones, medidas y tareas que permitan enfrentar las posibles consecuencias en el sistema hídrico. A su vez, desde el "Gobierno del Agua" advirtieron sobre el inusual volumen e intensidad que se espera en las precipitaciones durante los próximos meses.

“Tenemos que estar preparados. Ocuparnos, a partir de este fenómeno natural que va a generar mayor cantidad de nieve, como ya vemos, y mayores precipitaciones de agua, con mucho volumen e intensidad desde octubre hasta diciembre sobre todo. Si tenemos los cauces limpios se van a evitar problemas serios, pero tenemos que prever, para que no se vea afectada sobre todo la vida humana”, advirtió el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli.

Los primeros en exponer fueron los especialistas en meteorología de AEMSA y luego siguió una instancia de preguntas y respuestas, con debate incluido, el cual fue valorado como "muy positivo" por los presentes en la reunión.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, por su parte, planteó la necesidad de saber con qué recursos cuenta cada área representada en la mesa de trabajo, como así también tener y mantener en el tiempo una comunicación que le sirva realmente al mendocino “de a pie”.

Actores involucrados en la gestión hídrica de Mendoza debatieron en Irrigación un Plan de Acción previo al Súper Niño.

A su vez, resaltó la importancia de trabajar en un protocolo conjunto, también sostenido en el tiempo, entre todos los entes involucrados, en todos los lugares donde se puedan llegar a producir las consecuencias de la acumulación de agua que es lo que prevén los modelos meteorológicos.

Quiénes participaron de la reunión en Irrigación

Además del superintendente Sergio Marinelli y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, también participaron de la reunión el secretario de Gestión Hídrica, Diego Coronel, y el director de Gestión Hídrica, Rubén Villodas.

También estuvieron presentes los subdelegados de cada cuenca de río: Marcelo Landini, Jorge Sosa, Juan Alos, Fabio Lastra y Santiago del Río. También participaron el titular de la Dirección de Hidraúlica, Pablo Rodríguez; Santiago Ruiz Freites como máximo representante del Instituto Nacional del Agua (INA); representantes de Defensa Civil y del IANIGLA; y los especialistas en meteorología de AEMSA, Elizabeth Naranjo Tamayo y Maximiliano Viale.