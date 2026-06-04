La banda de los mendocinos: ¿la banda de los cordobeses?

Numerosos mendocinos sintieron estupefacción, molestia, incomodidad y hasta dolor algunos. La denominación de " la banda de los mendocinos” a un grupo de exfuncionarios, funcionarios, personal de planta de organismos estatales, algunos detenidos, otros señalados por presunta comisión de delitos vinculados a la función que ejercían e incluso con cantidad de drogas que excedían el consumo personal y sofisticados equipos de espionaje, golpeó fuerte en el colectivo provincial.

Al asombro y la repercusión que genera la revelación de estos hechos, en Mendoza impactó en muchos ciudadanos la definición que utilizó la periodista Camila Dolabjian , autora de la primicia, la banda de los mendocinos.

Los mendocinos en su mayoría son ciudadanos normales, como los santafesinos, los chaqueños, los salteños, los argentinos en general. Seres humanos todos, que con las diferencias naturales, transitan la vida trabajando, estudiando, intercambiando relaciones; en fin viviendo, existiendo.

En el devenir de la vida, hay personas que se apartan de la vida correcta y transgreden la ley. Existen, pero no son mayoría ni engloban a ”todos”, en este caso, todos los mendocinos.

facundo leal 2 Facundo Leal es expresidente de ARSAT. Archivo MDZ

Es una reflexión que no conlleva crítica a la periodista Dobaljian, sino una cita desde el impacto negativo que produjo el apelativo utilizado. El hecho develado, de ser confirmado por la Justicia, dejará a la luz el accionar de algunos comprovincianos que se apartaron de la ley. Comprovincianos delincuentes.

Sirva lo presente para exculpar a los mendocinos en general. Transcurren la inmensa mayoría, viviendo, sufriendo, gozando, disfrutando, salvando obstáculos, mejores, peores, como lo hacen la casi totalidad de los seres humanos terráqueos.

Mendocinos en general; ni buenos ni malos, ni diferentes, seres humanos, sólo eso y no la banda de los mendocinos para despojarnos del apelativo generalizador que los enmarcó en un sentido peyorativo, aunque no fuera intencional,

¿La banda de los cordobeses?

Aunque no se concretó en palabras definitorias aún, el horroroso asesinato y desmembramiento de la niña de 14 años Agostina Vega, viene dejando al descubierto el accionar de una serie de ciudadanos cordobeses, que comprenden diversos sectores de la vida cordobesa, que tampoco podemos señalar como la banda de los cordobeses.

Hay en este caso un dato distintivo, que comienza a vislumbrarse con el avance de la investigación policial , judicial y el aporte del periodismo.

En esta atrocidad que ha conmovido el país entero, aparece en un inicio, la conjunción de actores y actividades públicas y privadas, que conllevaron al desenlace trágico y devastador que se llevó la vida de una niña.

Delincuencia, política, barras bravas, droga, Justicia, policía entremezclados.

El presunto autor: un aparente psicópata,, Claudio Gabriel Barrelier, ex pareja de la madre de Agostina, empleado municipal de la ciudad de Córdoba, con antecedentes penales por privación ilegítima de la libertad a una joven, que pudo escapar y solicitar auxilio.

Liberado prematuramente tras sólo 20 días en prisión, por una justicia permisiva y garantista. Devino en este aparente femicidio.

El fiscal Raúl Garzón es otro de los señalados por su impericia. Incluso en una aparición pública apareció arrogante, poco cauto y desafiante. Buscaba a una niña que ya había sido asesinada y seccionada.

La política impulsó a Barrelier a su cargo municipal. El abogado concejal Ricardo Moreno fue “ padrino político” de Barrelier y abogado defensor en la causa por privación de libertad. De su mano accedió a la comuna durante la gestión como intendente del actual gobernador Martín Llaryora . Confirmado en planta por el actual intendente, Daniel Passerin i.

Los barras bravas de Instituto solían reunirse en la casa de Barierre. Citas de alcohol y drogas.

Sin ahondar en detalles, presunto asesino, política, drogas, justicia ineficaz, barras bravas, juntas y conocidas. La bala de la sociedad cordobesa herida y hastiada entró. Todos los mencionados en discusión e interpelados.

Tampoco es la banda de los cordobeses. La mayoría de la población cordobesa está tocada profundamente. Y dolida. Como la mayoría de los argentinos. Hubo marchas masivas en todo el país.

El terrible hecho sucedido en Córdoba involucra a mayor cantidad de actores del cuerpo social. Algo conocido; pero no a todos los cordobeses.

No son presuntos delincuentes o delincuentes que comprenden a todos los nacidos en la provincia de origen de los antisociales.. Son simplemente delincuentes, donde quiera hayan nacido y no representan a sus comprovincianos.