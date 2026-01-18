"La Argentina se está acostumbrando al modelo que lleva adelante Milei"

- Muy tranquilo en lo económico. Argentina como tal se está acostumbrando al modelo que lleva adelante Milei . Es decir, el fenómeno de adaptación a vivir con menos plata o con menos liquidez; se nota en el turismo, es decir, el hábito del turista en Puerto Iguazú , en Mar del Plata o donde vos quieras, es un hábito que es un ejemplo de cómo está la Argentina hoy, adaptándose a este nuevo tiempo. Y en ese proceso de adaptación, obviamente, la economía está en un letargo, buscando, si se quiere, su nuevo orden, su nuevo equilibrio

Esta banda cambiaria que planteó el gobierno acompañando la inflación, o sea, un dólar que va a subir supuestamente acompañando los índices inflacionarios, ¿cómo lo ves?

- Siempre estuve de acuerdo con eso, siempre estuve en contra de los atrasos cambiarios y además yo estoy de acuerdo con dos cosas, una es que ya se haya decidido a no atrasar más el tipo de cambio. Después podemos discutir si el punto de inicio está atrasado o no está atrasado el tipo de cambio. Si lo estuviera, tampoco es un atraso escandaloso. Hay quienes dicen que está atrasado un 7%, otro un 10, otro un 15, no estamos en un gran nivel de atraso cambiario. Lo importante es que, si vos elegís este camino, este camino no se va a atrasar más. Y lo segundo que yo veo importante es que el gobierno, en especial en este caso, el presidente Milei se sacó de la cabeza esa carrera contra la inflación, es decir, de querer que la inflación se desplome y la única forma que la inflación se desploma es paralizando muy fuerte la economía. Entonces, me parece que en ese nuevo equilibrio que la economía está buscando es un equilibrio donde la gente sabe que tiene que cuidar la plata, que tiene que gastar menos, donde el empresario sabe que tiene que conformarse con niveles bajos de rentabilidad, pero donde también el gobierno sabe que no puede seguir apretando en exceso, buscando un tipo de cambio atrasado y una inflación que tienda a cero porque eso era darse la cabeza contra la pared y paralizar mucho la economía. Entonces, veo como que se está aceptando también de parte del gobierno que haya un cambio que vaya acompañando la inflación que a la vez tenga una curva descendente, pero sin la desesperación de apretar la economía para que llegue a un dígito en el año en curso o el año siguiente. Se habla de una perspectiva del 22% anual para el 2026.

- Yo creo que es razonable. Y si fuera el 25% también es razonable. Lo es en una economía que todavía necesita muchas correcciones estructurales y bajar 10 puntos la inflación en un año es mucho,

Entonces, me parece que ese es el nuevo orden o el nuevo equilibrio que se está viendo en el 2026,

¿Crees en una economía de shock?

- Yo creo que ellos ya lo hicieron y me parece que justamente lo bueno que uno empieza a ver es que aflojaron el shock fuerte que aplicaron los dos primeros años

¿Crees que los bancos van a seguir bajando las tasas? Hoy un crédito personal está en el 80, pero para una Pyme está en el 36.

- Todo va a depender de este nuevo equilibrio que yo decía, este nuevo orden a cuándo va a atender la inflación. Entonces, si todos ya estamos aceptando que el gobierno va a bajar la inflación, pero no abruptamente y vas a tener una inflación de entre el 22 y el 25, creo que no le vamos a errar, entonces es probable que la tasa de interés no baje mucho. Lo que no podemos es admitir de que vuelva a tener esas oscilaciones que tiene de a rato y que se dispara transitoriamente porque no sé, porque pasó algo en el país, esto es lo que está complicado. Yo diría esperar tasas en el orden del 30% pero ya más estabilizada sería lo ideal, no sé.

¿Está para invertir en el país hoy o todavía no?

- En todos los servicios vinculados a la energía, a la minería, al agro, sí. Ahora en turismo o en producción de un secadero de yerba o de una bodega para producir vino no lo veo

Empezamos un año, por lo menos con presupuesto.

- Fantástico, es una gran noticia. Los presidentes son elegidos para gobernar y en definitiva te podrá gustar el presupuesto que elevan o no, pero para eso son jefes del poder ejecutivo. El Ejecutivo tiene que tener su presupuesto en un sistema presidencialista.

¿Las provincias perdieron con Milei?

- Claro, las provincias perdieron porque tienen eh mucho menos ingresos. Pero no perdieron hacia un presidente que se quedó con la plata. Es un presidente que ajustó el gasto público en su totalidad, el gasto de Nación y también los envíos a las provincias provincia, ajustó el gasto público de manera general y dentro de eso, como no se gasta en la Casa Rosada claramente las provincias recibieron menos recursos, pero es el modelo. Ajá. Está bien.

Misiones fue una de las que menos recibió.

- Recursos discrecionales hubo en todos los gobiernos. Siempre hubo recursos discrecionales. En todos los gobiernos se ejecutó ATN. Cuando yo era gobernador de Misiones (2007-2015) me mandaban plata para comprar ambulancia, para el plan Remedil de medicamento, para asistencia social, para energía, para hacer muchas viviendas. Eso desapareció,

¿Y el sector productivo? Misiones es una provincia que tiene yerba, té…

- Yo no veo que vaya a mejorar. Yo creo que las provincias tenemos que sentarnos cada una en su realidad y debatir qué modelo de provincia queremos para 20 años adelante. Cuando uno mira el mundo, el mundo va sin tapujos en busca de energía, de inteligencia artificial, de minerales, en el desarrollo de los laboratorios medicinales, en un agro intensivo que genere alimento, proteína, comida para para el mundo, va camino a un proceso de obra, de construcción pública y privada y esos son los grandes elementos que van a mover la economía. Cuando uno mira esos grandes elementos de la economía, Misiones no está desarrollando ninguna de esas cosas como para que uno pueda decir, Se va a subir al carro triunfal de la historia. Y hay provincias que le toca quedarse en la mejor parte. Yo veo un 2026 de crecimiento exponencial para Neuquén, para Río Negro y veo un 2026 delicado para la provincia de Misiones. La provincia de Misiones también se merece y debe en algún momento debatir a ver en qué pilar de la economía de estos tiempos se va a colgar o se va a apoyar, para crecer. Vamos a mirar más fuerte la energía, la producción de alimentos, vamos a discutir las cosas que hace años no discutimos y si no vamos a tener caída en ventas y caída en calidad de vida, que se va a ir notando año a año.

Cuando vos mirás las estaciones de servicio, que de esto yo sé, la caída de Misiones es una de las más importantes y mucho más en la ruta nacional 14. La caída de la venta de harina en Misiones está rondando el 30% y la harina es el consumo de las clases más populares. Eso se está empezando a notar en Misiones y claramente si tu polea de transmisión es la yerba y hoy vale en términos reales un 20 o 30% de lo que llegó a valer, el tabaco no repunta, el té ni siquiera es negocio para los grandes. El sector forestal te está generando la mitad de ingresos que se suponía que te iba a generar cuando te pusiste a hacer el desarrollo forestal que lleva 15 o 18 años. El turismo está empatando. El sector comercial compitiendo en la zona de frontera. Claramente la situación de la provincia de Misiones no es la misma que la provincia de Neuquén, que San Juan o La Pampa Húmeda que está teniendo un movimiento por el trigo o Corrientes con el sector forestal y el ganadero que le están haciendo crecer. Todas las provincias se tienen que replantear qué modelo tienen. Días pasados vimos como Mendoza discutió y corrigió su visión sobre la minería.

Corrientes tiene la mayoría de los municipios quebrados …

-Conozco la realidad de las cuentas provinciales, de su banco provincial y no luce como una provincia con problemas financieros. Es una provincia que tiene un buen ritmo de obra pública mejor de lo que tenía en otras épocas

¿Cómo ves la situación de Chaco?

- Chaco en términos fiscales complicada, endeudada

¿Es Paraguay un modelo a seguir? Yo vi inversiones argentinas en Paraguay fundamentalmente inmobiliarias…

- Paraguay es un país que en silencio y con cero justicias sociales, estableció un modelo conservador, de orden macroeconómico y su economía fue creciendo de manera constante, prolija y hoy día tiene un crecimiento que es de los mayores de la de la región. Obviamente, la economía de Paraguay es muy pequeña comparado con la Argentina. Pero Paraguay es un país que tiene esa su moneda hace como 60 a 70 años y no la cambió. Tiene uno de los bancos en más prolíficos y ordenados, y hoy día cosechando sus frutos, lo que veo es que el éxodo inexorablemente se va a producir.