Venezolanos en Argentina marcharon en reclamo a la liberación de presos políticos

La comunidad venezolana en Argentina replicó este domingo la tradicional procesión de la Divina Pastora, la manifestación religiosa más multitudinaria de Venezuela , que cada año convoca a más de dos millones de fieles en Barquisimeto. En Buenos Aires , la actividad partió desde la Iglesia Caacupé, en el barrio de Caballito, y culminó en la Catedral Metropolitana , donde se celebró una misa especial. Este año, el eje central de la jornada fue un clamor colectivo por la liberación de los presos políticos en Venezuela.

Durante la caminata, los asistentes levantaron cientos de carteles con fotografías de las personas que están detenidas arbitrariamente por el régimen chavista, convirtiendo la procesión en un acto de fe y denuncia.

En la Catedral, el padre Eusebio Hernández dedicó su homilía a pedir por la libertad de todos los presos políticos, recordando el sufrimiento de sus familias y la urgencia de una solución humanitaria.

La actividad contó con la participación de Elisa Trotta , secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) , quien alertó que, a pesar del anuncio del régimen venezolano sobre la liberación de presos políticos, solo poco más de un centenar han sido excarcelados, mientras más de 800 personas continúan detenidas arbitrariamente.

"Han sido 10 días de angustia y tortura para los familiares que esperan que sus parientes sean liberados. Basta ya de causar tanto sufrimiento. Es necesario que esto se convierta en un clamor mundial, que los demócratas de todo el mundo exijan al unísono la liberación inmediata de todos los presos políticos venezolanos y extranjeros para poder avanzar con una transición a la democracia", afirmó.

Trotta también reveló que en los últimos días han surgido decenas de nuevos casos de presos políticos cuyos familiares no habían denunciado por temor a represalias. Asimismo, informó sobre la existencia de un quinto rehén argentino detenido en Venezuela. "Hemos podido confirmar el caso de un quinto rehén argentino, el ciudadano Gustavo Gabriel Rivara, quien tiene meses secuestrado por el chavismo en el centro de torturas El Helicoide, en una situación de salud bastante comprometida. Ya hemos podido establecer contacto con sus familiares, que por meses no supieron del paradero de su pariente. Exigimos su liberación, así como la de los otros argentinos presos en Venezuela: Nahuel Gallo, Germán Giuliani y Roberto Baldo", dijo Trotta.

venezolanos José Luis Carut / MDZ

María Alexandra Gómez, pareja del gendarme Nahuel Gallo, denunció que llevan 406 días sin contacto con él, quien permanece aislado en la cárcel de El Rodeo I, a las afueras de Caracas. "Nos preocupa su situación, porque anoche un grupo de presos inició una huelga de hambre para exigir su liberación. Exigimos que se le permita a Nahuel comunicarse con nosotros y que sea puesto en libertad inmediatamente", expresó.

venezolanos José Luis Carut / MDZ

Virginia Rivero, esposa del abogado Germán Giuliani, defendió su inocencia y exigió su liberación. "Así como han sido liberados rehenes europeos y estadounidenses, también exigimos que nuestros familiares argentinos sean liberados. Nadie merece seguir pasando por esta tortura. Se trata de vidas humanas, de familias que tenemos derecho a volver a reunirnos y poner fin a esta pesadilla", manifestó.