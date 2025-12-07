La ambiciosa circunvalación que planean en Mendoza para terminar con el colapso vial

La Municipalidad de Las Heras comenzó a trabajar en un proyecto que tiene como objetivo mejorar y agilizar el tránsito en la zona norte del Gran Mendoza, con la idea de construir una autovía que sirva de " circunvalación " y que comunique la zona del Acceso Norte en la ruta 40 (al norte del Aeropuerto), con la ruta 13 y posterior Avenida Champagnat, para llevar a gran parte del tránsito que va hacia el sur y hacia Alta Montaña, por la zona Oeste.

La iniciativa, que lleva adelante el intendente Francisco Lo Presti y que se ha presentado en el banco de proyectos de la Provincia, se da en medio de un impulso del Poder Ejecutivo a importantes arterias viales ubicadas en distintos puntos del Gran Mendoza con el arreglo y las licitaciones para ampliar los principales accesos en Mendoza, tales como la ruta nacional 7 o la 40, más la reciente inauguración del tramo dos de la ruta 82.

En este caso, la gestión lasherina intentará convencer al Gobierno local a invertir en la creación de este nuevo camino de 15 kilómetros, que tiene una estimación de un costo de $82.000 millones.

El secretario de Obras Públicas, Bruno Ferrari, prevé una reunión con el Administrador de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli, para presentarle la idea, que hoy es un anteproyecto. El próximo paso será licitar la creación del proyecto ejecutivo a una consultora, para luego poder comprarlo.

Desde la Municipalidad explicaron que este proyecto de igual manera no surge de manera aislada, sino que forma parte de una planificación vial de larga data, en un pensamiento de poder conectar mejor los distintos departamentos del Gran Mendoza y descomprimir la traza urbana que confluye en zonas como la intersección de la Ruta 40 (accesos Norte y Sur) con la Ruta 7 (Acceso Este).

image La idea de la nueva autovía en Las Heras para optimizar el tránsito en el Gran Mendoza. Imagen ilustrativa

De hecho, un paso hacia adelante ha sido el de la Variante Palmira, que ya permite que los camiones que viajan por el Corredor Bioceánico (hacia y desde Chile) eviten la zona neurálgica del ingreso al microcentro.

En este caso, la necesidad de implementar una suerte de "anillo" de circunvalación permitiría conectar las rutas nacionales 40 (norte-sur) y 7 (este-oeste) sin atravesar la trama urbana del Gran Mendoza.

Con la construcción de este anillo de circunvalación al oeste del departamento, se busca evitar que el tránsito interurbano y de largo recorrido —principalmente vehículos provenientes de San Juan con destino al sur de Mendoza o hacia Chile— atraviese la ciudad.

"La idea es traer todo el tránsito que comprime el Acceso Norte (sobre todo los camiones que vienen de San Juan y La Rioja, y anexar con esta autovía por avenida Champagnat hacia el sur por el oeste de Mendoza", expresaron desde el municipio de Las Heras. Desde ahí, pretenden explotar el tránsito también con la avenida Marciano Cantero (ex Juan Domingo Perón).

De acuerdo a las proyecciones preliminares, la obra permitiría reducir en un 30% la congestión vehicular en la Ruta 40 y en los accesos metropolitanos. Para medir ese impacto, se instalarán sensores que evaluarán el flujo de tránsito en los principales nudos viales antes y después de la ejecución del proyecto.

Cómo se planea la "nueva autovía" en Las Heras

El proyecto contempla la construcción de una vía rápida de cuatro trochas con cantero central, con una extensión total de 15,2 kilómetros. La traza iniciará en la Ruta 40, al norte del Aeropuerto El Plumerillo a la altura del carril Paso Hondo. De ahí irá hacia el Oeste y empalmará con la rotonda de la Avenida Regalado Olguín, conectando directamente con la Avenida Champagnat.

Durante su recorrido, se prevé la construcción de cinco rotondas estratégicas y dos puentes sobre las vías del ferrocarril para garantizar la continuidad vial. Uno de los puntos clave será la intersección con la Ruta Provincial 52, camino a Villavicencio, otra conexión fundamental para el corredor turístico de la región.

El trazado también incluirá accesos al Parque Industrial Las Heras, la Ruta Provincial 13 —que integra la circulación hacia Capdeville y zonas productivas— y distintos desvíos hacia áreas urbanas.

Según estudios técnicos que maneja la administración de Lo Presti, la nueva circunvalación tendrá capacidad para absorber hasta 20.000 vehículos diarios. "El proyecto constituye un anillo vial periférico que articula la ruta 40 con el Aeropuerto, el Parque Industrial Las Heras y el Corredor del Oeste, solucionando un déficit histórico de conectividad metropolitana", afirma.