La "agenda de la crisis" de Manuel Adorni mientras camina por la cuerda floja

El Congreso definió una agenda de máxima presión pese a que estiró la situación de Manuel Adorni. La trama detrás del cambio de estrategia que arrincona a la Casa Rosada.

Tras los escándalos que protagonizó Manuel Adorni, el jefe de Gabinete tiene las horas contadas.

La continuidad de Manuel Adorni pende de un hilo. El Gobierno logró patear la sesión que iba a ser este jueves y, tras una reunión de labor parlamentaria, se fijó que sea el 25 de junio. Mientras distintos sectores impulsan mecanismos para definir su continuidad, la próxima semana concentrará una serie de debates clave en el Congreso.

La postergación de la sesión prevista para hoy otorgó margen para nuevas conversaciones entre bloques parlamentarios. En ese contexto, comenzó a tomar fuerza un escenario que combina presiones políticas, negociaciones internas y posibles definiciones institucionales sobre el futuro del funcionario.

Según trascendió de las reuniones mantenidas en el Senado, la discusión gira en torno a dos alternativas centrales: una eventual renuncia o la puesta en marcha de un proceso de censura. La suspensión de la sesión fue interpretada por distintos sectores como una oportunidad para alcanzar acuerdos antes de una votación que quedó prevista para la próxima semana.

El cronograma que presiona al Gobierno La agenda parlamentaria ya tiene fechas concretas.

El martes 23 de junio sesionará la Cámara de Diputados .

sesionará la . Dos días después, el jueves 25 , le toca al Senado con un pedido de interpelación sobre la mesa.

, le toca al Senado con un pedido de interpelación sobre la mesa. Y el jueves 2 de julio marcaría el punto de no retorno: lo que en principio estaba planificado como un informe de gestión mutó en una interpelación formal, un instrumento parlamentario de mayor peso institucional. PRO y UCR, en la misma vereda Dos fuerzas que en distintos momentos acompañaron al oficialismo confluyen ahora en el mismo objetivo: la remoción de Adorni. Tanto el PRO como la Unión Cívica Radical expresaron su apoyo al proceso, lo que configura una mayoría que el Gobierno no puede ignorar.