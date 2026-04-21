Juicio exprés: el juez Sarmiento se declaró culpable de mal desempeño y fue suspendido

El juez Sebastián Sarmiento se sentó este martes en el banquillo de los acusados en el marco del Jury de Enjuiciamiento en su contra. El magistrado se declaró culpable de mal desempeño y desorden de conducta y a través de un juicio abreviado se le aplicó una sanción de suspensión de 180 días sin goce de haberes.

El magistrado enfrentaba una acusación por mal desempeño y desorden de conducta, acusado de otorgar libertades condicionales a delincuentes que terminaron cometiendo crímenes graves.

La denuncia fue impulsada por el diputado radical Franco Ambrosini, quien señaló que el titular del Juzgado Penal Colegiado Nº 1 habría otorgado libertades condicionales improcedentes, con consecuencias que “costaron vidas y causaron daños irreparables”.

Entre los hechos señalados se destacaban dos asesinatos cometidos por delincuentes condenados a quienes el juez Sarmiento les había concedido libertades condicionales. También se sumó el caso en el que un condenado liberado por el magistrado abusó sexualmente en reiteradas oportunidades de una menor de 12 años.

El juez Sebastián Sarmiento junto a su abogada en el juicio político que se desarrolló este martes.

También se incorpora como antecedentes la resolución del juez de suspender la quita de celulares a las personas privadas de la libertad en las cárceles de la provincia. A su vez, se cuestionó un traslado especial dispuesto por el juez para dos personas privadas de la libertad a San Rafael, cuando ambos habían sido enviados a MEndoza por problemas de convivencia y seguridad.

La acusación fue aceptada por el Jury de Enjuiciamiento, el tribunal encargado de evaluar el desempeño de jueces y magistrados y eventualmente sancionarlos. En diciembre del año pasado ese organismo decidió convocar a un juicio político y suspender provisoriamente a Sarmiento, pasando a cobrar el 50% de su sueldo.

Juicio político exprés

El juez Sarmiento llegó al comienzo del juicio político en su contra con un pedido de juicio abreviado. El magistrado reconoció su responsabilidad en los hechos de mal desempeño y desorden de conducta de los que se le acusaba.

Ese planteo fue aceptado por el procurador Alejandro Gullé, representante del Ministerio Público Fiscal, que tenía a su cargo la acusación durante el proceso de juicio político.

“Ha reconocido su responsabilidad en la totalidad de los hechos que se le atribuyen. Y ha aceptado la sanción de 180 días máximo de suspensión como sanción intermedia. La Procuración acepta el pedido de juicio abreviado”, expresó Gullé durante el Jury que tuvo lugar este martes.

Posteriormente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza e integrante del Jury, Dalmiro Garay, convocó a un cuarto intermedio en el que los 21 miembros del tribunal resuelvan sobre el planteo de Sarmiento y la postura del Procurador.

Dalmiro Garay, Julio Gómez, Norma Llatser, jury de enjuiciamiento

Luego de la deliberación, el Jury resolvió por unanimidad condenar a Sarmiento a la sanción de 180 días de suspensión en el ejercicio de sus funciones sin goce de haberes, contados a partir de la fecha en que se notificó la suspensión en el ejercicio de sus funciones el 11 de diciembre de 2025. Es decir que la suspensión se extenderá hasta el próximo 9 de junio.

El magistrado fue declarado culpable de las causales de mal desempeño y desorden de conducta.

Asimismo, el tribunal determinó que el juez deberá devolver el 50% del sueldo que percibió durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo.

Quiénes integran el Jury

El Jury de Enjuiciamiento está integrado por 21 miembros entre jueces de la Corte y legisladores provinciales.

Entre los consejeros se encuentran los jueces supremos Dalmiro Garay, Julio Gómez, Omar Palermo, José Valerio, Mario Adaro, Teresa Day y Norma Llatser.

También lo harán los diputados Jorge López (UCR), Daniel Llaver (UCR), Mauricio Torres (Hacer por Mendoza-Cambia Mendoza), José Tribiño (UCR), Beatriz Martínez (UCR), Jorge Difonso (Unión Mendocina) y Germán Gómez (PJ).

Al igual que los senadores Martín Kerchner (UCR), Alejandro Diumenjo (UCR), Natacha Eisenchlas (UCR), David Saez (UCR), Mauricio Sat (PJ), Helio Perviú (PJ) y Ariel Pringles (Unión Mendocina).