Judiciales mendocinos: la novedad que apunta a cambiar la forma de trabajo

El gremio de los empleados judiciales mendocinos apunta a firmar su primer convenio colectivo de trabajo , y para lograrlo, mantendrá una reunión con la Corte en 15 días.

Se trata de un reclamo histórico y de una promesa de campaña de la actual conducción sindical encabezada por Ricardo Babillón. Aseguran desde el sindicato que tener un convenio colectivo de trabajo les dará mayores precisiones sobre los ascensos, la carrera judicial y las licencias. Por eso, el gremio apunta a firmarlo a la brevedad.

La Corte mantendrá una reunión con el gremio de los empleados judiciales en dos semanas. Esperan los judiciales, que en ese encuentro, se pueda poner una fecha para el convenio colectivo de trabajo.

Entre las modificaciones más relevantes que se contemplan, se destaca la mejora de las condiciones de ingreso al Poder Judicial, así como una carrera profesional más corta, ágil y transparente. También se espera una actualización en los requisitos para el ascenso, una mejora en la base salarial a través de un nuevo esquema de pirámide salarial y una revisión de las condiciones de las licencias laborales.

Desde el gremio subrayan la importancia de implementar una política de capital humano que reconozca el profesionalismo y la responsabilidad de un servicio tan importante como el de justicia, por lo que el enfoque en la transparencia, el orden y la profesionalización será clave en esta nueva etapa.

Los encuentros por el nuevo convenio colectivo empezaron hace dos años

En 2024, luego de conflictos con los empleados judiciales que incluyeron paros un año atrás, la Corte y el gremio comenzaron a trabajar en el nuevo convenio colectivo de trabajo.

Realizaron un diagnóstico general de la planta de personal y las funciones de cada agente. El diagnóstico sirvió como base para construir el "esqueleto" del convenio colectivo de trabajo, un documento que se perfila, según el sindicato, como un hito en la historia del Poder Judicial de Mendoza.

Finalmente, desde el gremio pretenden que este proceso no solo se limite a una modernización tecnológica, sino que también implique repensar las funciones y responsabilidades del recurso humano, adaptando el sistema judicial a las demandas contemporáneas. "Estamos diseñando el futuro del Poder Judicial, y aunque existen intereses diversos, todos compartimos el desafío de modernizar un sistema que responda a las necesidades del presente y del futuro", sostuvo Ricardo Babillón. "Este convenio colectivo es una oportunidad única para redefinir las bases del trabajo en el Poder Judicial mendocino, asegurando que las necesidades del sistema como las de los trabajadores sean atendidas en este nuevo marco de acuerdos", agregó.