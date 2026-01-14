Juan Schiaretti recibió el alta médica y jurará como diputado

El exgobernador cordobés recibió el alta médico, luego de una intervención cardíaca. Se sumará al bloque de Provincias Unidas.

El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, recibió este miércoles el alta médica luego de superar una intervención cardíaca.

Lo informó el propio dirigente en redes sociales. “Este miércoles me otorgaron el alta médica por lo que retomo mi actividad. En el mes de febrero asumiré la banca de diputado nacional para la que fui elegido”, señaló el exmandatario, quien fue electo legislador nacional y no pudo jurar por su cuadro de salud.

De esta manera, Schiaretti se sumará al bloque de Provincias Unidas, que cuenta con 22 diputados y tiene una fuerte presencia de los gobernadores, muchos de los cuales tienen contacto con la Casa Rosada en las últimas semanas en medio del debate del Presupuesto y la reforma laboral.

Este miércoles me otorgaron el alta médica por lo que retomo mi actividad.



En el mes de febrero asumiré la banca de diputado nacional para la que fui elegido. — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) January 14, 2026 El “cordobesismo” se alzó con tres bancas para el período 2025-2029, que se sumaron a otras tres con mandato hasta el 2027.

El político de 76 años había sido intervenido el 26 de noviembre pasado en la Fundación Favaloro. La operación constó de una sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, una técnica menos invasiva que la cirugía habitual para estos casos, lo que favorece una recuperación más rápida.