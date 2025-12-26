Jorge Macri toma aire en la Ciudad de Buenos Aires y empieza a mirar el 2027

Tras un comienzo de gestión atravesado por dificultades y problemas de coordinación interna, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri empezó a recuperar margen político. En su entorno ya dan por tomada una definición que hasta hace pocos meses parecía lejana: competir por la reelección en 2027. La decisión se apoya en una mejora sostenida de los indicadores de gestión y en la percepción de que el clima político en la Ciudad comenzó a cambiar.

El respaldo surge de una serie de sondeos que circulan en el Gobierno porteño. Entre ellos, un estudio de la consultora Aresco, que dirige Federico Aurelio . Los resultados muestran un crecimiento acumulado de 13 puntos porcentuales en la evaluación de la gestión desde junio, un dato que en el PRO interpretan como una inflexión.

Ese repunte se refleja también en las expectativas hacia el próximo año y en un indicador decisivo: la preferencia por continuidad. Si a mitad de 2025 solo tres de cada diez porteños optaban por que el PRO siguiera al frente de la Ciudad, hoy esa proporción se acerca a cinco de cada diez, una señal que refuerza la estrategia reeleccionista.

El desglose por áreas permite identificar los motores del repunte. Seguridad aparece como el rubro con mayor crecimiento en la valoración positiva, con una mejora superior a los 15 puntos. Le sigue el orden en calles y veredas, donde la percepción favorable subió cerca de 10 puntos. Son dos dimensiones sensibles para el electorado porteño y, al mismo tiempo, los puntos donde la comparación con la gestión anterior resulta más beneficiosa para el actual oficialismo.

La relación con el Gobierno nacional fue uno de los flancos más delicados de la gestión de Jorge Macri. Tras un inicio ordenado con la administración de Javier Milei , el vínculo se tensó cuando el jefe de Gobierno decidió adelantar la elección local, una jugada rechazada por La Libertad Avanza y que terminó con el PRO relegado al tercer lugar. Sin embargo, los sondeos indican que ese conflicto no dejó una huella profunda en la opinión pública.

Según el estudio de Aresco, seis de cada diez porteños evalúan positivamente el vínculo entre Jorge Macri y Milei, y una proporción similar considera que la Ciudad mantiene una buena relación con la Nación sin perder autonomía. En paralelo, Mauricio Macri acompaña sin objeciones el proyecto reeleccionista de su primo, luego de haber tomado distancia de la gestión cotidiana tras la derrota electoral.

Oposición y el espejo de Larreta

Del lado opositor, el tablero de 2027 aún no está definido. En La Libertad Avanza no hay un candidato claro para disputar la Ciudad. Primero circuló el nombre de Manuel Adorni, luego el de Patricia Bullrich, ambos con buenos desempeños en elecciones recientes. A ese mapa se suma una figura conocida: Horacio Rodríguez Larreta, que ya expresó su intención de volver a competir en el distrito que gobernó durante ocho años.

La comparación con la gestión anterior es uno de los ejes que el PRO porteño busca instalar. Allí donde los porteños perciben cambios más nítidos (el control del espacio público y la seguridad) la evaluación de Jorge Macri mejora con mayor claridad. No se trata aún de un escenario consolidado, pero sí de una tendencia que explica por qué el jefe de Gobierno volvió a tomar aire político y se anima a proyectarse hacia 2027.