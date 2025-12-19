Jorge Macri retomó la negociación por coparticipación tras el revés del Gobierno en Diputados

Jorge Macri y Luis Caputo se reunieron este viernes para avanzar en la negociación por la coparticipación que reclama la Ciudad de Buenos Aires . El encuentro se dio tras la sesión en Diputados en la que el oficialismo no logró sostener el artículo del Presupuesto 2026 que garantizaba pagos por la deuda con CABA.

La reunión tuvo lugar este viernes por la mañana en la sede del Palacio de Hacienda para analizar la situación de la coparticipación federal y el reclamo que mantiene la Ciudad de Buenos Aires frente al Estado nacional. El encuentro se produjo luego de la extensa sesión en la Cámara de Diputados en la que el oficialismo obtuvo la media sanción de la ley de Presupuesto 2026, pero no consiguió avanzar con el capítulo que beneficiaba a CABA.

Desde el entorno del mandatario porteño señalaron que el diálogo entre ambas partes se mantiene abierto y en buenos términos. “Hay buen diálogo, predisposición y voluntad de seguir trabajando de manera coordinada”, indicaron fuentes cercanas a Jorge Macri, aunque reconocieron malestar por la estrategia parlamentaria desplegada en Diputados, que dejó fuera el ítem clave para la Ciudad.

El artículo en cuestión contemplaba un mecanismo para garantizar un pago semanal de la deuda que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación federal. Si bien el proyecto logró la aprobación general, ese punto específico no prosperó en la Cámara baja y ahora La Libertad Avanza busca reponerlo en el texto que será tratado por el Senado.

La reunión entre Caputo y Macri tuvo como eje central el reclamo estructural de la Ciudad: la restitución del 3,5% de coparticipación que recibía hasta el año 2020. Ese porcentaje fue reducido de manera unilateral al 1,4% por decisión del entonces presidente Alberto Fernández, mediante un decreto que modificó el coeficiente de distribución de fondos.

alberto-fernandez-esta-muy-complicado-foto-na Alberto Fernández fue el responsable de la quita de fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su momento.

La medida se adoptó en el contexto de un conflicto salarial con la policía bonaerense y tuvo como objetivo redireccionar recursos hacia la provincia de Buenos Aires, en una maniobra con tintes de inconstitucionalidad, ya que la modificación de los porcentajes de coparticipación solo puede realizarse por ley y con el acuerdo de todas las jurisdicciones.

Según los cálculos oficiales de la Ciudad, la quita implicó una merma anual de aproximadamente $35.000 millones y generó una deuda acumulada que ronda los USD 6.000 millones, monto que CABA reclama como reintegro.

El antecedente del fallo de la Corte Suprema

Ante la reducción de fondos, el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia. En diciembre de 2022, el máximo tribunal falló a favor de la Ciudad y ordenó al Estado nacional restituir de manera provisoria el 2,95% de la masa coparticipable, mientras se resolvía la cuestión de fondo.

Sin embargo, la administración de Alberto Fernández decidió "cumplir" el fallo mediante la entrega de bonos del Tesoro, una modalidad que fue rechazada por el gobierno porteño, que exigía transferencias en efectivo. Esa decisión abrió un nuevo capítulo de tensiones institucionales y dejó el conflicto sin una solución definitiva.

Hasta el momento, la deuda sigue sin saldarse y el reclamo continúa abierto, tanto en el plano judicial como en el político y presupuestario.

csjnfrente El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Archivo MDZ

El Presupuesto y la estrategia oficialista

La sesión de Diputados fue seguida con atención por Jorge Macri, ya que el proyecto de Presupuesto incluía un ítem específico destinado a ordenar el pago de la deuda por coparticipación. Aunque el oficialismo consiguió la media sanción, no logró sostener ese apartado durante la votación en particular.

Desde el Gobierno nacional reconocen que el objetivo ahora es reincorporar ese artículo en el debate del Senado. En ese marco, la reunión entre Caputo y Macri buscó recomponer el entendimiento político y técnico para avanzar en una salida consensuada.

Fuentes cercanas al jefe de Gobierno porteño remarcaron que existe voluntad de “ordenar y resolver el desastre heredado del gobierno de Alberto Fernández en materia de coparticipación”, en referencia al esquema vigente y a la deuda acumulada con la Ciudad.

Próximos pasos en el Senado

Con el proyecto de Presupuesto ya aprobado en Diputados, el foco se traslada ahora a la Cámara alta. Allí, La Libertad Avanza intentará reponer el ítem que beneficia a CABA y que permitiría establecer un esquema de pagos regulares por la deuda de coparticipación. La negociación entre el Ministerio de Economía y el gobierno porteño continuará en paralelo al debate legislativo, con la expectativa de alcanzar un acuerdo que contemple tanto el reclamo histórico de la Ciudad como el marco fiscal que impulsa el Ejecutivo nacional.