Jorge Macri y Luis Caputo renovaron voluntad de acuerdo por la coparticipación porteña

Un tema recurrente en la relación del PRO con La Libertad Avanza es el de la coparticipación porteña, que en la jornada tuvo otro episodio ante la reunión del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo y el Jefe de Gobierno, Jorge Macri . Ya en el debate sobre el presupuesto porteño se coló el reclamo de la Ciudad ante la propuesta de los libertarios de que el Jefe de Gobierno elimine algunos impuestos, mientras el Gobierno porteño solicitaba la normalización del pago de la coparticipación como una vía más de ingresos.

Como sea, el encuentro con el ministro de Economía aflojó la tirantez que por momentos mantuvo el tema. No es poco, se trata de $370 mil millones que está adeudando el Gobierno nacional a la Ciudad.

Así el encuentro se enmarcó en la normalización de las transferencias que debe recibir la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a un fallo de la Corte Suprema que dispuso la devolución de los fondos que el Gobierno de Alberto Fernández le podó al distrito porteño fondos para Seguridad que había transferido Mauricio Macri en su presidencia. Se trató de los fondos del traspaso de parte de la Policía Federal a la Ciudad.

Para Jorge Macri , el trabajo conjunto con Nación para procurar una solución apunta a ordenar y resolver el desastre heredado de Alberto Fernández en cuanto a la coparticipación . Por entonces en 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibía una coparticipación que se componía de un 1,40% histórico que se había resuelto durante la presidencia de Eduardo Duhalde y 2,1% de la asignación por la transferencia que dispuso el Gobierno nacional de Mauricio Macri.

Con la quita que dispone Alberto Fernández, la Ciudad se queda con el 1,4% histórico que actualmente continúa recibiendo por goteo diario mediante la transferencia del Banco Nación, tal como se le paga a todas las provincias la coparticipación .

El nudo de la discusión es otro, ya que la Ciudad reclamó ante la Justicia la devolución de los fondos quitados.

A fines de 2022 es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emite un fallo cautelar que le reconoce a la Ciudad de Buenos Aires 1,55% que Nación debía reintegrarle. Acuerdan que los giros sean semanales aún cuando el monto es menor a la quita del 2,1 que había sacado Alberto Fernández.

Luego la Ciudad y la Nación acordaron que el giro que recibiría el distrito porteño sería semanal, los viernes.

El acuerdo se venía cumpliendo todos los viernes hasta agosto de este año, donde comienzan a demorarse algunos pagos, según dejó trascender el Gobierno porteño. De esa manera, los retrasos terminaron configurando una nueva deuda que según los datos del Gobierno porteño actualmente es de $370.000 millones.

Además de reclamar la deuda, la Ciudad de Buenos Aires venía solicitando que la transferencia del monto de coparticipación que dispuso la Corte Suprema figure en el presupuesto nacional 2026 que debate el Congreso. Del mismo modo hubo reclamos de la oposición en la Legislatura porteña para que se contemplen esos ingresos y figuren también en el Presupuesto 2026 del distrito.

¿Cómo fue el encuentro entre Luis Caputo y Jorge Macri?

En poco más de media hora que estuvieron reunidos Caputo y Jorge Macri, se renovó la idea de llegar a un acuerdo para concretar el pago de la deuda. SI bien hace uno veinte días ya hubo una reunión en ese sentido, no prosperó en sintonía con los avatares para sancionar el proyecto de Presupuesto de Javier Milei.

De cualquier modo, en el gobierno porteño aseguraron que Jorge Macri destacó el buen diálogo, la predisposición y “la voluntad de ambas partes de seguir trabajando de manera coordinada entre los equipos económicos” para encontrar una solución.