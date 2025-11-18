Jorge Macri logró financiamiento externo para la Ciudad y Milei celebró el resultado en redes

Jorge Macri y Javier Milei volvieron a estar de acuerdo. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires concretó este martes una emisión internacional de deuda por 600 millones de dólares en Wall Street, con el objetivo de reordenar su cronograma de vencimientos y mejorar el perfil financiero de la administración porteña.

Se trató de la Serie 13 del Bono Tango, colocada a una tasa del 7,8%, un rendimiento que el oficialismo local destacó como uno de los más competitivos obtenidos por la Ciudad en su historial crediticio.

La operación fue estructurada bajo ley inglesa y coordinada por el ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, junto con el subsecretario de Finanzas, Abel Fernández Semhan. La colocación contó con la participación de un consorcio de bancos internacionales integrado por BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander, mientras que en el mercado local actuaron Galicia, Santander Argentina, Balanz Capital Valores y el Banco Ciudad.

Según detallaron fuentes oficiales, la demanda triplicó el monto ofrecido: ante los 600 millones buscados, las ofertas superaron ampliamente ese volumen, con una participación del 82% de inversores extranjeros. Ese interés, remarcaron en la administración porteña, permitió cerrar la colocación a un costo más bajo de lo esperado en un contexto global todavía volátil.

Tras la emisión, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró el resultado y lo vinculó tanto a la disciplina fiscal local como al clima macroeconómico del país. “Recibimos ofertas por casi el triple de lo buscado. Es una gran noticia para la Ciudad y para nuestro país”, afirmó en sus redes. “Es el resultado de tener responsabilidad fiscal y de una reputación construida cumpliendo siempre con nuestras obligaciones”, agregó.

Macri también sostuvo que el escenario nacional contribuyó al buen desempeño de la operación: “Se da en un contexto de mayor estabilidad y previsibilidad, clave para recuperar la confianza del mundo”, escribió. Y subrayó que la gestión porteña atraviesa su menor nivel de endeudamiento en los últimos doce años, lo que —según destacó— le permitió obtener condiciones favorables y sostener su plan de obras públicas.

El presidente Javier Milei se sumó a las felicitaciones y dejó atrás las tensiones que en los últimos meses habían marcado su relación con el mandatario porteño. En un mensaje publicado en X, escribió: “Felicitaciones @jorgemacri por este logro, lo cual es un anticipo cierto de la Argentina grande y próspera por la que trabajamos”.

Con ese gesto político, Milei respaldó públicamente la colocación realizada en Nueva York y destacó que el resultado de la emisión refleja una lectura positiva de los mercados sobre la situación económica futura del país. Para el Gobierno nacional, la exitosa salida al mercado de la Ciudad funciona como señal de confianza hacia la orientación general de la política económica.