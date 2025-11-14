La Ciudad de Buenos Aires recuperó 500 propiedades usurpadas en dos años

En dos años, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recuperó 500 propiedades usurpadas y las devolvió a sus propietarios. Los operativos se llevaron a cabo en distintos barrios porteños y contaron con la participación de fuerzas de seguridad, equipos de emergencia y personal del Ministerio Público Fiscal.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gobierno porteño , Jorge Macri , durante una conferencia de prensa en el edificio conocido como “Elefante Blanco”, ubicado en Olazábal 3432, en Belgrano . El gobernador estuvo acompañado por propietarios que lograron recuperar sus inmuebles, el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro.

Durante su intervención, Macri dijo que “se había naturalizado convivir con propiedades usurpadas” en la Ciudad y sostuvo que su administración tomó la decisión de “hacer cumplir la ley y defender la propiedad privada”. En esa línea, remarcó: “No cambiaron las leyes, lo que cambió fue la decisión política”.

El operativo número 500 se concretó el jueves en un viejo hotel ubicado en la calle Chile 1228, en el barrio de Monserrat. Según informó el Gobierno porteño, el inmueble se encontraba ocupado desde hacía 18 años por personas que subalquilaban las habitaciones. La propiedad, sin servicios esenciales y en avanzado estado de deterioro, fue recuperada tras la intervención de la Policía de la Ciudad y equipos de Higiene Urbana, Espacio Público, Bomberos, Emergencias y la Red de Atención.

La denuncia por usurpación fue presentada ante la Fiscalía Nº 21 el 19 de agosto. La actual propietaria, Luciana Palacio, había descubierto la situación luego del fallecimiento de su padre, al constatar que el contrato de alquiler había vencido y que los ocupantes continuaban en el lugar sin autorización.

Entre los inmuebles recuperados se encuentran también el propio “Elefante Blanco”, que estuvo ocupado durante seis décadas y fue desocupado en enero; la Casa Blaquier, en el Casco Histórico; la “Galería del Terror”, en Nueva Pompeya, tomada durante 20 años; una sección del Mercado de Bonpland, en Palermo; y un predio de 2.500 metros cuadrados en la intersección de Paseo Colón y San Juan, donde funcionaba irregularmente un campo de deportes gestionado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD).

Asimismo, fueron devueltos a sus propietarios ex hoteles en los barrios de Constitución, San Telmo y Flores, además de propiedades ubicadas en Almagro, Palermo, La Boca, Villa Crespo, Barracas, Once y Villa del Parque. En este último barrio se encuentra el predio conocido como “La Lechería”.

La Ciudad recuperó 500 propiedades usurpadas Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Según datos oficiales, los barrios con mayor cantidad de operativos fueron Balvanera, con 65; La Boca, con 39; Almagro, con 28; Barracas, con 24; y Constitución, con 23. La cifra total de 500 propiedades implica un promedio de una restitución por día hábil. Macri comparó estos números con los de gestiones anteriores, donde —según afirmó— se concretaban unos 30 operativos al año.

“El esfuerzo se valora y el Estado está del lado de quienes cumplen”, señaló el jefe de Gobierno, quien también vinculó las ocupaciones con delitos asociados como el narcomenudeo, la trata de personas y robos en zonas aledañas. Finalmente, Macri destacó el trabajo conjunto con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal para viabilizar los procedimientos. “Detrás de cada propiedad hay una historia, una familia, un vecino que recuperó lo que era suyo. Esa tranquilidad la vamos a defender y sostener”, concluyó.