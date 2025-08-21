Jorge Macri en el Council of the Americas: "El litio de esta ciudad es su gente"

En el Alvear Palace Hotel, el primer panel de la conferencia organizada por la America Society/Council of the Americas tuvo como participantes a Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Susan Segal, presidente y CEO de la organización y Jorge Macri , jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Grinman, primero en hablar, no tardó mucho en decir que, desde su sector, se sienten "muy cómodos con este modelo". "Siempre fuimos liberales, no solo desde el 10 de diciembre de 2023. Esta en nuestro estatuto de 1924.", aclaró. Sin embargo, no dejó de criticar a los miembros del Parlamento que quieren impulsar proyectos "sin fondos genuinos" para financiarlos, además de exponer que estas elecciones son un momento clave para "elegir entre el bien y el mal".

Susan Segal, a continuación elogio a Milei, quien consiguió la "estabilidad económica que parecía imposible hace poco tiempo". Aparte, destacó que "Argentina incluso está influyendo en otros países de Latinoamérica. Muchos empiezan a hablar a estabilidad fiscal."

El jefe de Gobierno fue el encargado de cerrar el panel, luego de las disertaciones de Grinman y Segal. Jorge Macri hizo hincapié en los cambios profundos que se están viviendo y que obligan a tomar "decisiones difíciles y asumir riesgos". "Hay que intentar priorizar el bien común y no dejarse influenciar por minorías ruidosas que quieren marcar agenda" agregó, haciendo referencia a que fue un error que se ha cometido en el pasado.

El mandatario habló sobre como en la Ciudad de Buenos Aires se generan 1 de cada 5 pesos, el 20% del PBI de la Argentina. Además, se focalizó en la capacidad humana concentrada en la ciudad. "Tenemos el capital humano. El litio de esta ciudad es su gente", aseguró, en respuesta a Susan Segal, que había hablado de la minería como uno de los factores claves en el desarrollo argentino.

Macri explicó que su gobierno mantiene una agenda focalizada en tres pilares: seguridad, innovación y la inversión en cultura. En cuanto a la seguridad, destacó el trabajo conjunto, muchas veces, con el Gobierno Nacional, para terminar con cortes, piquetes y acampes. Según Macri, Buenos Aires se convirtió en la segunda capital más segura del país, complementando las políticas de seguridad con la defensa de la propiedad privada. A modo de ejemplo, habló del compromiso con los desalojos de propiedades usurpadas, "algunas hace más de 40 años".

En relación con la innovación, Macri volvió a tocar el tema del capital humano, ya que contó como la Ciudad está llevando la inteligencia artificial a las aulas, como así también probando nuevas modalidades educativas, como pueden ser los centros TUMO. Ya en lo económico, no dejó pasar la oportunidad de mencionar el nuevo régimen fiscal para el uso de criptomonedas en la Ciudad, anunciado esta semana.

"Por cada peso que puso la Ciudad se generaron ocho", dijo Jorge Macri sobre la inversión de la Ciudad de Buenos Aires en la película de Guillermo Francella que sigue generando polémica: Homo Argentum. "Es una manera de traer divisas", comentó Macri sobre la inversión que hace su gestión en cultura, sin dejar de aclarar que debe hacerse con un Estado eficiente; Estado que "debe generar condiciones para el privado despliegue todo su potencial". "No solo hay que reconocer al Estado como el motor que impulsa su economía, sino festejar su éxito", planteó Jorge Macri.

Jorge Macri terminó su disertación anunciando más de 3 mil millones de dólares en inversión para la Ciudad en el futuro cercano, "que viene del sector privado". "La Ciudad está decidida en seguir liderando y ser el espejo de una Argentina próspera y abierta al mundo", culminó.