Jorge Capitanich pidió su absolución en el juicio "Futbol Para Todos" y apuntó contra Graciela Ocaña
La defensa del exjefe de Gabinete aludió a la falta de objetividad por parte de la fiscalía de la que sostuvo que “lo acusó por ser funcionario del Gobierno de Cristina” y reclamó la nulidad de su alegato.
El exjefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reclamó su absolución en el juicio que se le sigue junto a Aníbal Fernández, Gabriel Mariotto y otros por presunta defraudación al Estado por el giro de fondos a diversos clubes de fútbol por la transmisión de partidos tras el convenio firmado entre Cristina Fernández de Kirchner y Julio Grondona en 2009 donde se cedía la comercialización de los derechos televisivos de los torneos de la AFA.
La defensa de Jorge Capitanich a cargo Luis Virgilio Sánchez abrió su exposición ante el Tribunal Oral Federal Número 1, mostrando varios tramos del alegato del fiscal Miguel Osorio, quien el pasado 25 de agosto reclamó para el exfuncionario 8 meses de prisión en suspenso y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de ese tiempo por el incumplimiento de deberes de funcionario público.
A lo largo de hora y media, Sánchez aludió a lo que a su criterio fueron “diversas incongruencias del Ministerio Público”. En primer lugar, hizo mención al requerimiento de elevación a juicio donde se le reprochó a su cliente que el dinero del programa no había llegado a los clubes mientras que durante su alegato, Osorio no cuestionó el criterio de distribución del dinero pagado por AFA a los clubes durante el año 2009 y 2015 o si mejoró o empeoró la situación de la económica de cada uno de los clubes, pues según señaló el defensor, a criterio de la parte acusadora, ello excedía el objeto de la imputación.
“Lo que resulta criticable del fiscal es que no obstante reconocer que no existan pruebas de cargo de lo que él llama desvíos o direccionamientos hasta el punto de no acusar a quienes sostenía se habían beneficiado por esos desvíos, pretenda sostener la acusación contra Capitanich que no tuvo jamás relación alguna con aquellas operaciones”, sostuvo el defensor ante los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg.
En ese marco, la defensa dio por probado a través de diversos testimonios que se presentaron durante el debate que el programa fútbol para todos fue un ciclo virtuoso para los clubes de Argentina, “No se escuchó uno solo, uno solo, yo no recuerdo uno solo que desmintiera esta tesis”, sostuvo Sánchez quien exigió la nulidad del alegato de la fiscalía.
Por otra parte, la defensa de Capitanich apuntó contra la legisladora Graciela Ocaña, impulsora de la denuncia que catalogó como temeraria y de quien dijo tuvo como objeto tomar protagonismo como opositora del Gobierno y que “ha construido toda su carrera política básicamente haciendo denuncia”, al tiempo que le reclamó al Tribunal Oral Número 1 le imponga las costas del juicio.
“En el juicio se demostró que los fondos pagados a la AFA por el contrato asociativo fútbol para todos no pertenecen al Estado. Pues la propia naturaleza sinalagmática del contrato hace que una vez realizada la erogación de lo acordado, lo que pertenece al estado son derechos y no el dinero entregado, que constituye un pago”, insistió la defensa que además cuestionó que tampoco se juzgaron a otros exjefes de Gabinete como Juan Manuel Abal Medina o Marcos Peña.