Jorge Capitanich pidió su absolución en el juicio "Futbol Para Todos" y apuntó contra Graciela Ocaña

La defensa del exjefe de Gabinete aludió a la falta de objetividad por parte de la fiscalía de la que sostuvo que “lo acusó por ser funcionario del Gobierno de Cristina” y reclamó la nulidad de su alegato.

El exjefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reclamó su absolución en el juicio que se le sigue junto a Aníbal Fernández, Gabriel Mariotto y otros por presunta defraudación al Estado por el giro de fondos a diversos clubes de fútbol por la transmisión de partidos tras el convenio firmado entre Cristina Fernández de Kirchner y Julio Grondona en 2009 donde se cedía la comercialización de los derechos televisivos de los torneos de la AFA.

La defensa de Jorge Capitanich a cargo Luis Virgilio Sánchez abrió su exposición ante el Tribunal Oral Federal Número 1, mostrando varios tramos del alegato del fiscal Miguel Osorio, quien el pasado 25 de agosto reclamó para el exfuncionario 8 meses de prisión en suspenso y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de ese tiempo por el incumplimiento de deberes de funcionario público.

A lo largo de hora y media, Sánchez aludió a lo que a su criterio fueron “diversas incongruencias del Ministerio Público”. En primer lugar, hizo mención al requerimiento de elevación a juicio donde se le reprochó a su cliente que el dinero del programa no había llegado a los clubes mientras que durante su alegato, Osorio no cuestionó el criterio de distribución del dinero pagado por AFA a los clubes durante el año 2009 y 2015 o si mejoró o empeoró la situación de la económica de cada uno de los clubes, pues según señaló el defensor, a criterio de la parte acusadora, ello excedía el objeto de la imputación.

“Lo que resulta criticable del fiscal es que no obstante reconocer que no existan pruebas de cargo de lo que él llama desvíos o direccionamientos hasta el punto de no acusar a quienes sostenía se habían beneficiado por esos desvíos, pretenda sostener la acusación contra Capitanich que no tuvo jamás relación alguna con aquellas operaciones”, sostuvo el defensor ante los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg.

En ese marco, la defensa dio por probado a través de diversos testimonios que se presentaron durante el debate que el programa fútbol para todos fue un ciclo virtuoso para los clubes de Argentina, “No se escuchó uno solo, uno solo, yo no recuerdo uno solo que desmintiera esta tesis”, sostuvo Sánchez quien exigió la nulidad del alegato de la fiscalía.