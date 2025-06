Javier y Karina Milei deben mirar bien lo que pasa con el PRO y la UCR

A esta posible oferta electoral también se sumará, desde el mismo lugar, que no tiene por qué continuar en la elección de octubre, Facundo Manes y su sector radical anti alianza con La Libertad Avanza, que sigue orejeando la gente cercana a Maximiliano Abad. Como cada vez que hay una decisión trascendente, que podría terminar de romper al centenario partido, la UCR propone la salomónica postura de “libertad de acción”.

Los candidatos de JxC a gobernador y vice Néstor Grindetti y Miguel Fernández, acompañados de los candidatos a senadores nacionales bonaerenses Maximiliano Abad y Eugenia Talerico Foto: Jose Luis Carut MDZ Los excandidatos de JxC a gobernador y vice Néstor Grindetti y Miguel Fernández, con el senador Maximiliano Abad y María Eugenia Talerico. Ella ya se fue y los otros querían reconstruir Juntos por el Cambio, pero la alianza del PRO los frenó. Foto: Jose Luis Carut MDZ

La motosierra de Javier Milei está afectando, fundamentalmente, a los sectores productivos radicados en el Gran Buenos Aires. Pero tampoco genera demasiado entusiasmo en la “patria ganadera”, a la que cotidianamente la amenaza con las retenciones o el dólar planchado. Las rutas destruidas son un espejo de la caída abrupta en la inversión pública, agudizada con la baja de los porcentajes de la recaudación en todos los niveles, más allá de la desmedida presión fiscal que ejecutan la mayoría de los estados municipales y la misma Provincia.

El gobierno nacional, que cobra el porcentaje impositivo al consumo de combustible, y que debería distribuirlo en los caminos provinciales, se queda con ese monto. Ese es uno de los justos reclamos que realiza Axel Kicillof cotidianamente contra el gobierno provincial. Buenos Aires sigue estando lejos de percibir lo que genera.

“El 50% de la gente no fue a votar en la Ciudad. Y de los que fueron, más del 40% no votó por ninguna de las dos posturas mayoritarias”, inició su comentario el más que experimentado y fino observador Joaquín De la Torre, para quien “esta elección no se polarizó. Esa no es una buena noticia para el gobierno”.

A diferencia de la mayoría de los analistas y opinólogos, De la Torre explicó que “en un distrito como la Ciudad, donde parecería que el electorado es más que proclive a un proyecto de centro derecha, Milei sólo cosechó el 30% de los votos. Los otros se dispersaron. Para mi es una lucecita amarilla que debe ser tenida en cuenta porque en la Provincia, eso es diferente”.

Por eso es que muchos se entusiasmen en buscar una tercera vía en una provincia donde la bonanza económica que difunden algunos medios no se nota y el peronismo kirchnerista renovador domina el 80% de los municipios, y el 95% de los más habitados, salvo Vicente López y General Pueyrredón. Más allá de la difusión de las alianzas que podrían concretar La Libertad Avanza con el macrismo y una porción de la UCR, septiembre puede ser una sorpresa para los que piensan que el gobierno ganará tranquilamente, más si consigue aliados de peso.

Octubre será otra discusión. Pero no por la utilización de la Boleta Única en Papel sino porque ahí sí se discutirá por un candidato único por partido político para toda la Provincia. Habrá que ver si los que se dispersarán en las ocho secciones electorales bonaerenses se plantan fuera de la grieta. Para esto deberán obrar con inteligencia y dejar de lado los egos para armar una minoritaria pero potente fuerza que, en su mayoría, representará al viejo Juntos por el Cambio más el cordobesismo.