Javier Milei y el PRO contra Kicillof: se arma Juntos por la Libertad pero aún hay dudas

La Libertad Avanza y el PRO avanzaron en un principio de acuerdo en el que se pretende incorporar a la Unión Cívica Radical en la Provincia de Buenos Aires y por eso es que la lista no se pintará de violeta y el nombre de fantasía no será el del gobierno sino un Frente por la Libertad, Acuerdo Libertario o Juntos por la Libertad, término que más le convence a los aliados de Karina Milei en el territorio bonaerense.

De esta manera, los radicales, quienes más dudan de incorporarse a un frente conducido por un presidente de la Nación al que consideran autoritario y mal educado, y los del PRO tendrían menos complejos de asociarse con quienes sus rivales de ayer. Los ex cambiemistas saben que el mileísmo puede ganar con o sin ellos.

“Debemos mostrar que queremos ganarle al kirchnerismo. Y este acuerdo nos asegura eso” razonan en todos los lados de la mesa que pretenden homogeneizar una propuesta frente a Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner . “Queda claro que La Libertad Avanza lo único que quiere es tener una hegemonía violeta y llevar su sello electoral en octubre, cuando se eligen autoridades nacionales”, coinciden en las cercanías de Sebastián Pareja , el armador libertario, Cristian Ritondo y Maximiliano Abad, quien no participa de ningún encuentro formal, pero está anoticiado del minuto a minuto por las otras dos partes.

A pesar de lo inexorable del frente opositor, muchos de sus supuestos integrantes dudan de su consistencia. Las desconfianzas de unos se topan con los deseos de los otros. Mientras que para los ex cambiemistas esta nueva alianza política los fuerza a hacer nuevos experimentos en la oratoria y el relato, para los libertarios es “toda una pérdida de tiempo porque nos posterga armar los territorios para el 2027 como queremos nosotros”.

Javier Milei y su hermana, junto con Santiago Caputo , no piensan en la dirigencia bonaerense. Solo pretenden que, en octubre, cuando se elija con boleta única en papel, la gente vote la lista violeta, donde solo participarán, entre los primeros diez lugares, un radical y un PRO. Traducido, ocho, uno y uno.

“Lo que pase en Provincia lo veremos el año que viene. Por ahora lo importante son los legisladores nacionales”, aseguran. Como único reaseguro hacia la dirigencia provincial solicitaron que en las localidades donde los intendentes del PRO o el radicalismo participen del acuerdo coloquen dos concejales de La Libertad Avanza en lugares con chances de ser electos. El Tercer y sexto lugar, por ahora, son los previstos. En Tres de Febrero, 25 de Mayo y Capitán Sarmiento, donde ya los jefes comunales decidieron pasarse al oficialismo nacional, también le pedirán lo mismo.

Nada se habló, hasta el momento, de la integración de las otras dos listas de importancia para la política bonaerense, como son las que se eligen, a través de las ocho secciones electorales, diputados y senadores provinciales. Ahí también pretenderían hacer sentir su peso electoral los intendentes.

Eduardo "Lule" Menem, Javier Milei, Sebastián Pareja, Karina Milei, Cristian Ritondo y Diego Santilli. Foto: X (@madorni) Eduardo "Lule" Menem, Javier Milei, Sebastián Pareja, Karina Milei, Cristian Ritondo y Diego Santilli. Foto: X (@madorni)

Los alcaldes radicales del interior no están demasiados eufóricos con el acuerdo en proceso, como tampoco algunos del PRO. Entre ellos se escucha la frase “falta mucho todavía… Hasta el 9 de Julio puede pasar cualquier cosa”. Es que desde hace un año y medio vienen soportando una cerrada oposición de algunos con los cuales ahora deberán aliarse, quienes no les aprobaron ni presupuestos ni rendiciones de cuenta, tal cual habían solicitado desde la Casa Rosada. En caso que los concejales libertarios hubieran decidido abstenerse o faltar habrían sido expulsados de su partido.

“Todo lo que hagamos en la Provincia, en la elección de septiembre, no tiene nada que ver con octubre”, ya advierten en las cercanías de Karina Milei. Lo que no se percibe, fundamentalmente en el gobierno nacional, que esta posible sobrevivencia de los ex cambiemistas le permitirán revitalizarse dentro de dos años.

¿Cuántos “amigos” de los radicales y de los macristas participarán dentro de la oferta electoral que presentará Facundo Manes? Nadie lo puede presumir. Como seguramente los radicales darán “libertad de acción” y los del PRO no cuidan tampoco de esos detalles, es factible que los intendentes impulsarán a sus viejos conocidos que participen en otras listas. Manes, Elisa Carrió, María Eugenia Telerico y los que no adhieran al kirchnerismo, más varios territoriales “amarillos que no tendrán “cabida” en las listas de la nueva alianza buscarán entrar o, al menos, provocar daño a los nuevos “odiadores seriales”, como ya lo hizo Horacio Rodríguez Larreta en desmedro de su viejo partido.