Javier Milei vuelve a Córdoba para agradecer su amplio triunfo electoral

Luego del acto en Río Cuarto para la entrega de los F-16, el presidente Javier Milei volverá a Córdoba para saludar a los votantes que consolidaron su victoria.

El presidente Javier Milei en su recorrida por Córdoba en el cierre de campaña de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El presidente Javier Milei prepara un nuevo desembarco en la ciudad de Córdoba, esta vez con un tono celebratorio: según referentes locales de La Libertad Avanza, el mandatario llegará el viernes por la tarde para agradecer directamente a quienes le aseguraron la victoria electoral del 26 de octubre.

La actividad se realizará en el barrio Nueva Córdoba, un territorio donde el oficialismo libertario obtuvo un apoyo determinante.

Según trascendió, Milei arribará en horas de la tarde y recorrerá las calles con un formato similar al del cierre de campaña del 21 de octubre. En aquella oportunidad, el entonces candidato transitó a pie y en auto las inmediaciones del Paseo del Buen Pastor, acompañado por el flamante diputado Gonzalo Roca, quien encabezaba la lista legislativa y terminó imponiéndose sobre el peronismo liderado por Juan Schiaretti.

Nueva visita de Javier Milei Según informó el diario La Voz del Interior, Roca volvió a confirmar que la visita responde a un gesto de “agradecimiento” del Presidente hacia la militancia y los votantes. Se espera la participación de legisladores nacionales, con Gabriel Bornoroni entre las figuras centrales, y de los nuevos diputados que asumieron este miércoles en el Congreso. Todos ellos buscarán reforzar la presencia política en una Capital donde el triunfo libertario fue incluso más marcado que en el promedio provincial.

En las elecciones, La Libertad Avanza superó por 14 puntos a Provincias Unidas a nivel provincial: 42,43% (829.022 votos) frente a 28,45% (555.845 sufragios). Sin embargo, la diferencia fue especialmente contundente en la ciudad de Córdoba, donde Milei alcanzó el 43,76% —equivalente a 320.745 votos— contra el 25,17% (184.511 votos) de la fuerza opositora.