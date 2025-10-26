Javier Milei votó acompañado de su hermana Karina en las elecciones legislativas 2025

En el marco de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei se acercó a la UTN para sufragar.

Este domingo se celebran las elecciones legislativas en todo el país. En el barrio porteño de Almagro, el presidente Javier Milei se acercó a emitir su voto en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Así voto Javier Milei en la UTN Milei Al llegar, saludó a las personas que lo estaban esperando afuera del edificio. Llegó acompañado por la custodia presidencial y por su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Debido a la fila que había en la mesa 2211, debió esperar varios minutos para sufragar a través de la Boleta Única de Papel. Una vez terminada la fila, saludó a las autoridades de mesa e ingresó al biombo de cartón para emitir su voto. Luego, a pedido de prensa, se tomó un par de fotos insertando la boleta en la urna.