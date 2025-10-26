Presenta:

Javier Milei votó acompañado de su hermana Karina en las elecciones legislativas 2025

En el marco de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei se acercó a la UTN para sufragar.

El presidente Javier Milei emitió su voto en la UTN.

Este domingo se celebran las elecciones legislativas en todo el país. En el barrio porteño de Almagro, el presidente Javier Milei se acercó a emitir su voto en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Así voto Javier Milei en la UTN

Al llegar, saludó a las personas que lo estaban esperando afuera del edificio. Llegó acompañado por la custodia presidencial y por su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Debido a la fila que había en la mesa 2211, debió esperar varios minutos para sufragar a través de la Boleta Única de Papel. Una vez terminada la fila, saludó a las autoridades de mesa e ingresó al biombo de cartón para emitir su voto. Luego, a pedido de prensa, se tomó un par de fotos insertando la boleta en la urna.

Acto seguido, Javier Milei estuvo un momento con los militantes a los que les permitieron acercarse a saludar y sacarse algunas fotos. Sin embargo, la custodia lo guió rápidamente al vehículo. No hubo declaraciones a la prensa.

