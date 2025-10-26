Elecciones legislativas: así votaron Norberto y Alicia, los papás de Javier Milei

En el marco de las elecciones legislativas, el papá y la mamá de Javier y Karina Milei se acercaron a emitir su voto en el Instituto Pedro Poveda, Vicente López.

Este domingo se celebran las elecciones legislativas en todo el país. Norberto Milei y Alicia Lucich, los papás del presidente Javier Milei, se encuentran entre los ciudadanos que ya se acercaron a emitir su voto.

El también padre de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fue a sufragar en el Instituto Pedro Poveda, ubicado en Vicente López, las 10. Le tocó votar en la mesa 124, la misma donde deberá sufragar su hija dentro de unas horas.

Llegó al edificio acompañado con la custodia correspondiente. La prensa se acercó a consultarle sobre cómo estaba viviendo la jornada electoral y contestó "tranquilo".

Aproximadamente media hora más tarde, se acercó a emitir su voto Alicia Lucich, la madre de Javier y Karina. A ella le tocó la mesa 0122.

elecciones papas mileiii Alicia Lucich, la madre de Javier y Karina. Qué figuras políticas ya votaron en las elecciones Entre los últimas figuras políticas relevantes que se acercaron a sufragar, el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, fue a la Universidad Católica Argentina, ubicada en Puerto Madero, para cumplir con su derecho al voto. El ex mandatario entró y salió rápidamente del establecimiento.