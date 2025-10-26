Sergio Massa votó en Tigre y habló de una "elección crucial"

Sergio Massa votó en Tigre, dijo que son las elecciones más importantes desde el balotaje y pidió ratificar el camino elegido en septiembre.

Luego de mostrarse con Juan Grabois en el cierre de campaña de Fuerza Patria, el exministro de Economía, Sergio Massa, votó este mediodía en Tigre. Ante la prensa, afirmó que “estamos en una elección crucial”, dio a conocer qué se juega cada una de las partes, en relación al oficialismo y la oposición.

Para el excandidato a presidente, el sistema de Boleta Única “facilitó la participación” y comentó que ya habló con “gobernadores y candidatos”, sobre las experiencias en los distintos distritos.

Las claves de esta elección, según Sergio Massa “Estamos ante una elección crucial, la primera desde la segunda vuelta”, expuso y añadió que “el gobierno pone en juego ese 55% de apoyo que respaldaba sus decisiones, mientras que la oposición pone en juego la representación de quienes no comparten ese camino”.

En ese marco sostuvo que para la oposición, "es poner en juego la capacidad de representación de aquellos sectores que por ahí no comparten el camino elegido por el Gobierno". Y, en el caso de la provincia de Buenos Aires, “hay que ratificar el camino que elegimos el 7 de septiembre, que fue importante”.

Sergio Massa votó en Tigre Sobre el peso de estas elecciones y lo que pasará a partir del lunes 27 de octubre, el exfuncionario explicó: “Lo primero que hay que mirar es la provincia de Buenos Aires, es la madre de las batallas, En segundo lugar, creo que hay que mirar cómo va a quedar el Congreso, porque de alguna manera el Gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de construir una mayoría que no tiene y nosotros tenemos la responsabilidad de seguir siendo minoría en representación de la oposición. Y por último el Gobierno actual”.