Javier Milei volvió a la carga contra Clarín por una tapa contra Luis Caputo: "No se van a quedar con Telefónica"

Si uno entra al perfil de Javier Milei en X, lo primero que verá es un posteo fijado desde el 2 de marzo contra el diario Clarín titulado "la gran estafa argentina". Meses después, el libertario volvió a la carga contra el multimedio más grande del país por la tapa que publicaron este viernes contra el ministro de Economía, Luis Caputo , y sentenció: "No se van a quedar con Telefónica ".

"Ayer La Rural fue una verdadera fiesta. No pudo haber salido mejor, todo. Gracias al campo por semejante agasajo", aseguró el titular del Palacio de Hacienda, seguido de la mención al artículo de Clarín junto a un emoji que representa un encogimiento de hombros.

Inmediatamente, Milei se subió a la pelea y publicó su propio posteo contra "la basura inmunda del gran operador argentino Clarín". "Para variar mintiendo. Naturalmente seguirán operando porque les duele la falta de pauta y sobres", disparó el libertario, y agregó: "Y como si esto fuera poco, no se van a quedar con Telefónica. ¿Están extorsionando? Fin".

Telefónica El Gobierno advirtió el riesgo de concentración en el sector de telecomunicaciones en el país ante la venta de Telefónica y suspendió la venta preventivamente. Foto: NA

En ese marco, Milei acusó a los medios del grupo de "hostigar con mentiras al Gobierno" por su decisión de suspender preventivamente por 6 meses la millonaria operación mientras el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) determinan si la maniobra incumple las leyes de competencia en el rubro de las telecomunicaciones.

"Están acostumbrados a actuar así. Presionan y operan a los gobiernos para obtener beneficios aún si es a costa de los argentinos", había escrito el libertario en marzo, y enfatizó: "No vamos a dejar que sigan robándole a los argentinos. Cuando Clarín nos ataca, sepan que la razón es esta. Quieren controlar las comunicaciones de todo el país. Pero en el fondo no me están atacando a mí. Te están atacando a vos. Yo solo estoy en el medio".

La relación del Gobierno con el campo

En esta oportunidad, la tapa del diario hacía referencia a la visita de Luis Caputo a la exposición de la Sociedad Rural en Palermo de este jueves, donde el ministro de Economía se reunió con representantes de distintas entidades del sector agropecuario en un marco de crecientes reclamos por la baja de las retenciones.

Nicolas Pino y Luis Caputo 24/7/25 El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. X (@SociedadRural)

"Ellos ven el esfuerzo que el Gobierno hace, es un sector por el que el Gobierno ha hecho un montón de medidas que los han beneficiado, sobre todo como me dijeron acá, me agradecieron porque siempre los escuchamos y por supuesto hacemos el mayor esfuerzo para ir solucionando todo", dijo el funcionario a la prensa tras el encuentro, y ratificó que el presidente Javier Milei hará unos anuncios que "los dejará satisfechos".

Sin embargo, el humor en el campo no es homogéneo y algunos sectores comienzan a impacientarse, molestos por el fin de la rebaja de los derechos de la exportación que aplicó el Ejecutivo entre enero y julio. En ese marco, el presidente se presentará el sábado en La Rural acompañado de Caputo frente a un público expectante.