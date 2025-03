Javier Milei y el duro descargo contra el Grupo Clarín: "Me la tiene jurada"

Este domingo el presidente de la Nación, Javier Milei, habló sobre diversos temas en el marco de una entrevista televisiva, luego de lo que fue su discurso de apertura de sesiones ordinarias.

Entre ellos, en el diálogo con el periodista de LN+ Luis Majul, se refirió al episodio que implicó el tenso cruce entre el diputado radical Facundo Manes y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Al respecto, Milei dijo: "Me sorprende que le den tanta entidad a una cosa tan pero tan marginal. Manes ha mentido de manera deliberada. Son dos palmaditas en el pecho".

Además, el primer mandatario aprovechó la oportunidad para dirigirse al Grupo Clarín: "Esto lo ha impulsado una periodista de Clarín, y sabemos que Clarín me la tiene jurada dado que está intentando quedarse con el monopolio de las telecomunicaciones, y yo ya avisé que va a intervenir el ENACOM por abuso de posición dominante", y remató: "Esto se llama vuelto".

El jefe de Estado volvió a criticar al multimedio Clarín, y cuestionó la forma en la que obtuvo su posición en el mercado. En este sentido, aseguró que "lo ha conseguido en base a negociaciones turbias con el Estado".

Luego, al ser consultado sobre las críticas que recibe por parte del periodismo, manifestó: "A mí no me molesta la crítica, en eso se escudan los periodistas mentirosos y ensobrados, a mí lo que me molesta es la mentira", y añadió: "Yo los tengo bien identificados a ustedes, yo tengo claro quién se equivoca y quién no".

La entrevista completa de Milei en LN+