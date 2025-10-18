Javier Milei volvió a cargar contra el peronismo: "Los financiaba la narcodictadura de Maduro".

Javier Milei defendió su gira como un “tour constitucional” y dijo que tras la elección bonaerense “los kukas se convirtieron en gremblins”. Además, señaló a Jorge Taiana de mantener lazos con Nicolás Maduro, en términos de narcotráfico.

El presidente Javier Milei aseguró hoy que su gira de campaña es un “tour constitucional” y calificó a la oposición de “kukas” que se convirtieron en “gremblins” después de la elección en la provincia de Buenos Aires.

“Hay un resurgir de las ideas de la libertad, pero por otra parte la gente ve como los kukas se convirtieron en los gremblins después de la elección en Buenos Aires. Les cayó agua y se convirtieron en monstruos”, sostuvo Milei en declaraciones radiales.

Por otra parte, Milei se refirió a supuestos lazos entre el candidato de Fuerza Patria Jorge Taiana con el mandatario venezolano Nicolás Maduro y vinculó al gobierno de Alberto Fernández con el narcotráfico.