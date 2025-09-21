Javier Milei viaja esta noche a Estados Unidos: cómo será su agenda en Nueva York

El presidente Javier Milei pasará cuatro días en Estados Unidos, donde tendrá una agenda cargada con varios encuentros claves, desde la titular del FMI hasta Trump.

El presidente Javier Milei iniciará esta noche un viaje a Estados Unidos con una intensa agenda que incluye reuniones con importantes figuras de la economía mundial y la política internacional, un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas y un encuentro bilateral con su par estadounidense, Donald Trump. El viaje se extenderá por varios días y está cargado de compromisos de alto perfil.

¿Cuándo parte Javier Milei a Estados Unidos? El presidente Javier Milei partirá este domingo a las 23:00 en un vuelo especial con destino a Nueva York, donde aterrizará el lunes por la mañana. Se espera que el avión llegue a las 9:30.

¿Cuáles son las reuniones más destacadas? La agenda de Milei incluye una serie de encuentros clave:

Con el FMI: El lunes a las 18:00, se reunirá con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva . Allí participarán el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía, Luis Caputo, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Con Donald Trump: El martes a las 12:45, tendrá un encuentro bilateral con el presidente de Estados Unidos. Más tarde, a las 20:00, participará de una recepción ofrecida por el mandatario estadounidense.

Con el primer ministro israelí: El jueves a las 16:45, se encontrará con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

¿Qué actividades públicas tendrá? El presidente argentino participará en varios eventos importantes: