Javier Milei viaja esta noche a Estados Unidos: cómo será su agenda en Nueva York
El presidente Javier Milei pasará cuatro días en Estados Unidos, donde tendrá una agenda cargada con varios encuentros claves, desde la titular del FMI hasta Trump.
El presidente Javier Milei iniciará esta noche un viaje a Estados Unidos con una intensa agenda que incluye reuniones con importantes figuras de la economía mundial y la política internacional, un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas y un encuentro bilateral con su par estadounidense, Donald Trump. El viaje se extenderá por varios días y está cargado de compromisos de alto perfil.
¿Cuándo parte Javier Milei a Estados Unidos?
El presidente Javier Milei partirá este domingo a las 23:00 en un vuelo especial con destino a Nueva York, donde aterrizará el lunes por la mañana. Se espera que el avión llegue a las 9:30.
Te Podría Interesar
¿Cuáles son las reuniones más destacadas?
La agenda de Milei incluye una serie de encuentros clave:
Con el FMI: El lunes a las 18:00, se reunirá con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Allí participarán el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía, Luis Caputo, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.
-
Con Donald Trump: El martes a las 12:45, tendrá un encuentro bilateral con el presidente de Estados Unidos. Más tarde, a las 20:00, participará de una recepción ofrecida por el mandatario estadounidense.
Con el primer ministro israelí: El jueves a las 16:45, se encontrará con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
¿Qué actividades públicas tendrá?
El presidente argentino participará en varios eventos importantes:
Asamblea General de la ONU: El martes a las 10:45 asistirá al discurso de Donald Trump en el Debate General de la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas. Al día siguiente, el miércoles a las 12:45, será el turno de su propia intervención en el mismo foro.
Premios y ceremonias: El miércoles participará en la ceremonia del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que será entregado por el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent. Luego, el jueves asistirá a la entrega del Premio de la organización B'nai B'rith.
El viaje terminará el jueves a las 22, cuando el avión despegue de vuelta a la Argentina. Se espera que Milei esté en Buenos Aires en la mañana del viernes.