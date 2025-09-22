Javier Milei sigue cayendo en las encuestas a nivel regional: qué puesto ocupa y quién lidera
El mandatario argentino se ubicó en el quinto puesto del último ránking de presidentes sudamericanos.
CB Consultora Opinión Pública difundió la última edición de su ranking de presidentes sudamericanos, más un desglose de la imagen de los ministros hacia dentro de cada país relevado. Aunque supo cerrar el año pasado en el primer lugar, Javier Milei muestra una fuerte caída relativa, con respecto a sus pares.
Javier Milei, fuera del podio
El presidente ocupa el quinto lugar del listado presidentes, por detrás de Yamandú Orsi, Lula Da Silva, Daniel Noboa y Gabriel Boric. El uruguayo Orsi lidera con un 49% de imagen positiva, habiendo mejorado incluso sus números desde la medición de agosto. Incluso es el único mandatario que posee una imagen positiva mayor que la negativa.
El descenso de la imagen de Milei desde el mes pasado fue significativa, ya que pasó de un 46,1% de imagen positiva a un 42,5%. Dentro de la imagen positiva, un 27,2% de los encuestados califican su gestión como "muy buena" y un 15,3% como "buena". Por otro lado, el 53,7% de imagen negativa está compuesta, en su mayoría, por una "muy mala" concepción del libertario.
¿Y los ministros?
No solo la imagen de Javier Milei se vio afectada últimamente, sino que también cayeron las de todos sus ministros. Quien más sufrió el golpe durante el mes de septiembre fue Luis "Toto" Caputo. Su imagen cayó un 9,9%. Mientras tanto, Luis Petri fue el más eficaz en amortiguar el golpe, con solo una baja del 1,9%.
A nivel general, el podio lo componen Patricia Bullrich, Luis Petri y Guillermo Francos. Mario Lugones es en este momento el ministro peor valorado, con solo un 23,9% de imagen positiva. La excepción a la regla de este mes es Lisandro Catalán. Como fue recientemente designado en su cargo como ministro del Interior, no puede registrar una caída con respecto al mes pasado, aunque tiene un gran nivel de desconocimiento. Este gira en torno al 51%.