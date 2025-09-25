Javier Milei se reunirá con Netanyahu y recibirá otro premio para cerrar su gira en Nueva York

El presidente argentino tendrá un bilateral con Benjamín Netanyahu, en medio de críticas el avance de Israel en Gaza.

Javier Milei concluirá este jueves su agenda en Nueva York con una serie de reuniones bilaterales. El encuentro más destacado será con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Netanyahu, en paralelo, apuntó contra los países que reconocieron recientemente al Estado de Palestina. Calificó como una “vergonzosa rendición” la decisión de Canadá, el Reino Unido y Australia, al tiempo que ratificó la política israelí en Medio Oriente.

El encuentro está previsto para las 16.45, y que ya despertó fuertes críticas de la oposición. La reunión se enmarca en el alineamiento internacional del Gobierno argentino con Israel, país que enfrenta cuestionamientos globales por la ofensiva en la Franja de Gaza contra Hamas.

El encuentro con Netanyahu será la segunda bilateral de Milei en el marco de la Asamblea General de la ONU, tras su reunión con Donald Trump, donde se reforzó la alianza política entre ambos y se anunció el apoyo financiero de Estados Unidos a través de un swap de u$s 20.000 millones.