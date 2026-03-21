Javier Milei se presenta este sábado en un foro conservador de Hungría

El presidente Javier Milei se reúne con líderes en Hungría en un foro conservador y cierra en Budapest una gira enfocada en alianzas políticas e ideológicas.

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en el Monasterio Carmelita de Buda, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno.

El presidente Javier Milei se presenta este sábado en Budapest, donde desarrollará una intensa agenda política que incluye reuniones con las máximas autoridades de ese país y su participación en un foro conservador de alcance internacional. La jornada comenzó con un encuentro a las 7 (hora de Argentina) con el presidente húngaro Tamás Sulyok en el Palacio Sándor.

Más tarde, el mandatario argentino será recibido por el primer ministro Viktor Orbán en la sede del gobierno ubicada en el Monasterio Carmelita de Buda.

Agenda de Milei en Hungría Durante su paso por la capital húngara, Milei participará de la Conferencia de Acción Política Conservadora, un espacio que reúne a referentes del liberalismo económico y el conservadurismo a nivel global. Allí, el jefe de Estado argentino tendrá a su cargo el discurso de cierre del encuentro, previsto para las 16:30 (12:30 hora argentina), y será recibido por el director del capítulo local, Miklós Szanthó.

La agenda oficial incluye además una distinción académica: a las 19:00 (15:00 en Argentina), Milei recibirá el título honorífico “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, en una ceremonia encabezada por su rector, Gergely Deli, donde también brindará un discurso.

Tras completar su actividad en Budapest, el Presidente emprenderá el regreso a la Argentina ese mismo sábado por la noche, con arribo previsto en Buenos Aires el domingo por la mañana. La visita se enmarca en una gira breve orientada a fortalecer vínculos políticos e ideológicos en el escenario internacional.