Javier Milei se metió en la campaña de Honduras y respaldó a Tito Asfura contra el "narcosocialismo"

Tras el apoyo de Donald Trump a Tito Asfura, Javier Milei se sumó al respaldo internacional y exigió una derrota del “narcosocialismo” en Honduras.

En la previa a las elecciones de Honduras, el presidente Javier Milei salió a marcar su postura. En su cuenta de X, expresó su apoyo al dirigente opositor Tito Asfura, a quien consideró una alternativa al “narcosocialismo” que, según señaló, gobierna en ese país desde 2022.

El apoyo de Javier Milei al candidato opositor de Honduras Luego de que el mandatario norteamericano, Donald Trump, respaldara públicamente a Asfura de cara a los comicios del domingo, Milei hizo lo suyo en las redes: “La única forma de que la libertad siga avanzando en el continente es con una derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022”, aseguró.

En ese marco, el mandatario argentino sostuvo: “Mi apoyo total para Tito Asfura que es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que destruyeron Honduras”.

Javier Milei Javier Milei tomó partido en la previa a las elecciones de Honduras y apoyó al candidato de derecha. Asimismo, remarcó que su Gobierno está atento al proceso electoral hondureño. “Tal como planteamos esta semana en la OEA, seguimos muy de cerca el proceso electoral en Honduras para que se respete la voluntad popular y la libertad en la región”, agregó.

El gesto de Milei se alinea con su estrategia exterior de las últimas semanas, en la que busca fortalecer vínculos con líderes afines. Así, su mensaje sobre Honduras apunta a reforzar la idea de un bloque continental que dispute la influencia de gobiernos de izquierda en América Latina.