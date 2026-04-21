Javier Milei reveló qué le dijo el papa Francisco cuando le pidió perdón por tratarlo del "enviado del maligno"
El presidente se refirió en X acerca de aquellas críticas que le había realizado al sumo pontífice argentino. Subió fotos de su encuentro y le envió una carta a la Iglesia.
Mientras realiza sus últimas actividades oficiales en Israel, el presidente Javier Milei le dedicó unas palabras elogiosas al Papa Francisco a un año de su muerte. En X, el mandatario subió fotos de uno de sus últimos encuentros y escribió: "Aquí con el argentino más importante de toda la historia... Abrazo a la distancia, Santo Padre".
Al respecto, un usuario le recordó aquella vez que el jefe de Estado, en su época de diputado, cuestionaba al sumo pontífice argentino y le decía "el maligno en la Tierra". El líder libertario contestó ese posteo: "En esa misma visita le pedí perdón por mi ERROR y su respuesta fue propia de un grande: 'No te calentés, todos hacemos boludeces de chico'. CIAO!". Esa cuenta que le había recordado esa frase a Milei, terminó eliminando el posteo.
Los gestos del Gobierno en el aniversario por la muerte del papa Francisco
Milei visitó este martes la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Estuvo acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Canciller, Pablo Quirno.
En esa oportunidad, le rindió homenaje al papa Francisco y encendió una vela conmemorativa para Jorge Bergoglio. “Asimismo, se realizó un minuto de silencio y el Presidente dejó asentado en el libro de visitas un mensaje personal de respeto y reconocimiento hacia la figura de Su Santidad”, agregaron desde el Ejecutivo.
A su vez, el Gobierno difundió una carta del presidente al Arzobispo de Mendoza y Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, con motivo del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco.
"Me dirijo a usted con el debido respeto para hacerle llegar un cordial saludo en esta fecha significativa, en la que recordamos la partida a la Vida Eterna de Su Santidad Francisco, sin lugar a dudas uno de los argentinos más trascendentes de nuestra historia por la magnitud de la misión universal que le tocó desempeñar", expresó el libertario, quien agregó: "Guardo un recuerdo personal muy significativo del llamado que recibí de Su Santidad el 22 de noviembre de 2023, en el que me brindó palabras de aliento y reflexión en un momento crucial para nuestro país. Del mismo modo, valoro profundamente los encuentros mantenidos en Roma en febrero de 2024, donde pude apreciar su calidez y su claridad".
"Deseo destacar la incansable lucha del Papa Francisco para proteger la vida desde la concepción, promover el diálogo interreligioso y acercar la vida espiritual y virtuosa a los más jóvenes. Además, puso en valor su voluntad de llevar austeridad a la Santa Sede con sus gestos pastorales", valoró Milei.
"Espero que esta Misa del primer aniversario del fallecimiento de Francisco, produzca mucho fruto en todo nuestro Pueblo y que nos permita hacer memoria agradecida de su pontificado. Que, desde esta Basílica tan significativa para el Papa, la Virgen de Luján proteja y guarde a toda la Nación Argentina", concluyó.
Aprovecho esta oportunidad para expresar a usted y a todos los Obispos Argentinos mi cercanía en este día, reiterando las seguridades de mi más alta consideración y estima.