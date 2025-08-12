Javier Milei reúne a la tropa libertaria en Olivos para blindar los vetos tras la paliza en el Congreso

Javier Milei convocó a legisladores de LLA y aliados para defender vetos a proyectos opositores, y reforzar el equilibrio fiscal.

El presidente Javier Milei recibirá esta noche en la Quinta de Olivos a diputados de La Libertad Avanza y de bloques aliados, en un encuentro que se producirá tras el revés sufrido por el oficialismo en la Cámara baja la semana pasada, cuando la oposición logró aprobar iniciativas para revertir medidas del Gobierno.

La reunión, prevista para las 20, tendrá como eje central la defensa de los vetos presidenciales a proyectos opositores que proponían aumentar las jubilaciones, extender la moratoria previsional y declarar la Emergencia en Discapacidad.

Milei intenta evitar otra dura derrota en el Congreso El objetivo del encuentro será delinear la estrategia legislativa del oficialismo frente al avance de la oposición, que pone en riesgo el superávit fiscal que Milei considera un pilar de su gestión.

En su última cadena nacional, el Presidente desafió al Congreso con un mensaje contundente: “Si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”. Además, presentó dos medidas destinadas a reforzar el equilibrio fiscal.